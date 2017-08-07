يونيكوم تقتنص وكالة wileyfox البريطانية في مصر

محمود جمال: حصلت شركة يونيكوم تريد مصر على وكالة حصرية لتسويق هواتف ويلى فوكس wileyfox البريطانيةُ بالسوق المحلية. قال سامح صبرى، مدير عام الشركة، إن يونيكوم فى مرحلة التجهيزات النهائية لطرح موديلات الشركة الجديدة بأسعار تبدأ من 1500 جنيه. وأضاف صبرى لـ«المال» أن الشركة تخطط للاستحواذ

محمود جمال:

حصلت شركة يونيكوم تريد مصر على وكالة حصرية لتسويق هواتف ويلى فوكس wileyfox البريطانيةُ بالسوق المحلية.

قال سامح صبرى، مدير عام الشركة، إن يونيكوم فى مرحلة التجهيزات النهائية لطرح موديلات الشركة الجديدة بأسعار تبدأ من 1500 جنيه.

وأضاف صبرى لـ«المال» أن الشركة تخطط للاستحواذ على %5 من مبيعات الهواتف الذكية لصالح العلامة اليابانية «فريتال» قبل نهاية العام الحالى، إذ طرحت هاتفين فى الشريحة السعرية c بأسعار 899 و1499 جنيها من أصل 6 هواتف سيتم اطلاقهما تباعا تخاطب جميع الشرائح السعرية.

يذكر أن «فريتال اليابانية» لإنتاج الهواتف الذكية، التى تأسست فى عام 2012، بواسطة فريق عمل يضم خبراء من شركات ديل، ومايكروسوفت، وآبل، وموتورولا، أعلنت عن بدء أعمالها بالسوق المحلية فبراير 2017، وأكدت الشركة، فى حوار سابق، لـ«المال»، أنها تخصص %25 من إجمالى استثماراتها عالميًّا، لمنطقة الشرق الأوسط، على أن تصبح مصر محطة الانطلاق للتوسع فى دول المنطقة، وتعاقدت مع يونيكوم حينها كوكيل حصرى لمنتجاتها.

وأوضح صبرى أن الشركة تعاقدت مع «i2» لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لأجهزة فريتال، مرجعا السبب وراء غيابها من المنافسة خلال المرحلة الماضية إلى إنهاء إجراءات تراخيص هواتفها بمصر ، كما تعتبر يونيكوم موزعا معتمدا أيضا لأجهزة آبل الأمريكية.

وتعد يونيكوم تريد، مورد وموزع متعدد القنوات، والفئات، والعلامات التجارية، ومتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، المنتجات الذكية والمحمولة، كما تدير مراكز الخدمة متعددة الفئات الخاصة بها، «Pro-serve» عبر أسواق المنطقة.

يذكر أن «سامسونج» تستحوذ على %43 من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها«هواوى» بـ%20، ثم «لينوفو» الصينية، و«إتش تى سى» التايوانية بـ%10 لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات صينية أخرى، مثل«أوبو» و«تكنوموبايل» و«إنفينيكس».