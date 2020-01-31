اتصالات وتكنولوجيا

يونيفورم موحد لسائقي التاكسي الأبيض على تطبيق «سمارت بي» (صور)

تبدأ الترويج للأبلكشين على مواقع السوشيال ميديا الأسبوع الحالي
محمود جمال 12:19 ص, السبت, 1 فبراير 20 12:19 ص, السبت, 1 فبراير 20

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كشف محمود عبدالحميد ، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض فى مصر، عن اعتزام الجمعية تطبيق يونيفورم موحد على السائقين المنضمين إلى خدمة طلب التاكسي أونلاين، عبر تطبيق ذكي على هواتف الآندرويد والآيفون يحمل اسم “سمارت بي”.

وقال عبد الحميد لـ”المال” إن الجمعية ستبدأ من الأسبوع الحالي مرحلة الترويج للأبلكشين الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تعيين مشرفين للتواصل مع السائقين المسجلين على التطبيق، ويصل عددهم إلى 3700 سائق تقريبا، مؤكدا أن تعريفة خدمة أوبر تاكسي الجديدة التى اطلقتها أوبر منذ أيام مبالغ فيها.

ومن المقرر أن تتم محاسبة العميل على الأبلكشين بنفس التعريفة الرسمية للتاكسي الأبيض، وهي 7 جنيهات لفتح العداد، و3 لكل كيلومترات، و17 لساعة الانتظار الأولى، تزيد بواقع 8 جنيهات بداية من الساعة الثانية لتصل إلى 25 جنيها.

وبحسب الجمعية، فإن عدد سيارات التاكسى الأبيض فى مصر يصل إلى 376 ألفا، بقيمة تتجاوز75 مليار جنيه، ويعمل على كل سيارة من سائق إلى ثلاثة بنظام الورديات، يسددون أكثر من مليارى جنيه سنويًا رسومًا إدارية شاملة التأمينات والضرائب.

وتشترط على سائقي التاكسي الأبيض ألا يقل موديل السيارة المتقدمة للعمل فى التطبيق عن 2009 وأن يجيد السائق مهارات القراءة والكتابة ويكون حسن المظهر والا يزيد عمره على 55 والا يقل عن 21.

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بقلم محمود جمال

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