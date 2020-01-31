يونيفورم موحد لسائقي التاكسي الأبيض على تطبيق «سمارت بي» (صور)

كشف محمود عبدالحميد ، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض فى مصر، عن اعتزام الجمعية تطبيق يونيفورم موحد على السائقين المنضمين إلى خدمة طلب التاكسي أونلاين، عبر تطبيق ذكي على هواتف الآندرويد والآيفون يحمل اسم “سمارت بي”.

وقال عبد الحميد لـ”المال” إن الجمعية ستبدأ من الأسبوع الحالي مرحلة الترويج للأبلكشين الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تعيين مشرفين للتواصل مع السائقين المسجلين على التطبيق، ويصل عددهم إلى 3700 سائق تقريبا، مؤكدا أن تعريفة خدمة أوبر تاكسي الجديدة التى اطلقتها أوبر منذ أيام مبالغ فيها.

ومن المقرر أن تتم محاسبة العميل على الأبلكشين بنفس التعريفة الرسمية للتاكسي الأبيض، وهي 7 جنيهات لفتح العداد، و3 لكل كيلومترات، و17 لساعة الانتظار الأولى، تزيد بواقع 8 جنيهات بداية من الساعة الثانية لتصل إلى 25 جنيها.

وبحسب الجمعية، فإن عدد سيارات التاكسى الأبيض فى مصر يصل إلى 376 ألفا، بقيمة تتجاوز75 مليار جنيه، ويعمل على كل سيارة من سائق إلى ثلاثة بنظام الورديات، يسددون أكثر من مليارى جنيه سنويًا رسومًا إدارية شاملة التأمينات والضرائب.