يونيفرسال للطباعة تقفز بأرباحها إلى 55.5 مليون جنيه في 2017

رجب عزالدين:أظهرت القوائم المالية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف "يونيباك" ارتفاع صافى أرباحها إلى 55.5 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 11 مليون جنيه خلال 2016.وارتفعت مبيعات الشركة إلى 492 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بمبيعات قدرهاـ240 مليون جنيه في 2016.وقالت الشركة فى بيان لل

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف “يونيباك” ارتفاع صافى أرباحها إلى 55.5 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 11 مليون جنيه خلال 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 492 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بمبيعات قدرهاـ240 مليون جنيه في 2016.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها اقترح توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 23.1 مليون جنيه كما اقترح توزيع مبلغ 4.77 مليون جنيه على العاملين، و2.78 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني.

ومن المقرر دعوة المجلس الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر فى مقترح توزيعات الأرباح وموضوعات أخرى.

