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«يونيفرسال»: تنفيذ صفقة من الحجم الكبير في البورصة بقيمة 132.8 مليون جنيه

يونيفرسال للتعبئة والتغليف تفصح عن صفقة من الحجم الكبير فى البورصة
رجب عزالدين 12:46 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 12:46 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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أعلنت إدرة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بقيمة إجمالية قدرها 132.8 مليون جنيه تقريبا.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول الإثنين إن هذه الصفقة جرى تنفيذها على 189.7 مليون سهم (دون تفاصيل أكثر).

ومن المقرر أن تفصح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق فى وقت لاحق عن تفاصيل هذه الصفقة وأطرافها .

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ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 77 مليون جنيه موزعا على 770 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم.

وسبق للشركة استخدام آلية الصفقات ذات الحجم الكبير فى 5 أكتوبر الماضى، حيث جرى تنفيذ عملية على 352.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.3 مليون جنيه.

بايونيرز القابضة تستحوذ على 45.7% من أسهم يونيفرسال

شركة بايونيرز للاستثمارات
شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين بايونيرز القابضة (سباير كابيتال حاليا)، بنسبة 45.7% من الأسهم، بينما تستحوذ شركة سمو للاستشارات على 32.4% ،إضافة إلى آخرون يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر نموذج إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.

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وخفضت سمو للاستشارت حصتها فى وقت لاحق (17 أكتوبر) إلى 29.3% عبر بيع 5.92 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.59 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.81 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 14.6 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 7.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وارتفعت مبيعات الشركة إلى 272.6 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بمبيعات بلغت 179.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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