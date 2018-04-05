يونيفرسال ترحب بعدم فرض رسم إغراق على واردات الصاج

يسري قطب: الصاج يدخل في تصنيع الأجهزة الكهربائية بنسبة 35%...ورسوم علي المستورد كان سترفع الأسعار دعاء حسنيرحب المهندس يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، في تصريح مقتضب لـ"المال" بقرار وزارة التجارة برفض فرض رسوم إغراق علي واردات الصاج، واصفا إياه بـ"القرار ا

يسري قطب: الصاج يدخل في تصنيع الأجهزة الكهربائية بنسبة 35%…ورسوم علي المستورد كان سترفع الأسعار

دعاء حسني

رحب المهندس يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، في تصريح مقتضب لـ”المال” بقرار وزارة التجارة برفض فرض رسوم إغراق علي واردات الصاج، واصفا إياه بـ”القرار الإيجابي”.

ورفض، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توصية جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكي.

وأعلن وزير التجارة، فى قرار نشرته الجريدة الرسمية، عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المسحوب على البارد دون فرض رسوم.

وكانت “المال” قد نشرت أمس ، توصية جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى، بعد أن أكدت التحقيقات ممارسة تلك الدول لسياسة الإغراق فى السوق المصرية.

وسادت مخاوف خلال الأشهر الماضية بين أوساط، منتجي ومصدري الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، من إحتمالية تطبيق وزارة التجارة قراراً بفرض رسم إغراق علي واردات الصاج، وكانت المخاوف لدخوله كمكون صناعي في أغلب الاجهزة الكهربائية والمنزلية.

وقال قطب في تصريحات لـ”المال” منذ عدة أسابيع، إن فرض رسم إغراق علي الصاج المستورد يعد كارثة كانت ستمني بها قطاع الصناعات الهندسية، لرفعه كافة أسعار الأجهزة المنزلية لدخول الصاج الأسود والمجلفن بنسبة تقترب من 35% كمكون في تصنيع أغلبها “.

وكان قطب أطلق تحذيرات سابقة قبل القرار النهائي لوزارة التجارة الرافض لفرض رسم اغراق علي الصاج، أوضح فيه التاثيرات السلبية لمثل تلك الرسوم علي تنافسية أسعار صادرات الصناعات الهندسية في الأسواق الخارجية المرشحة أن تحقق نمواّ بنهاية العام الجاري، وعلي أسعار الاجهزة الكهربائية والمنزلية بالسوق المحلي.

وفسرت وزارة التجارة والصناعة ، قرارها الرافض لفرض رسم إغراق علي واردات الصاج المدرفل علي البارد ذات منشأ أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا جاء في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.، وفقاً لياسر جابر المتحدث الرسمي للوزارة.

وأوضح جابر، أن الصلب المدرفل على البارد يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والهندسية التى ضخت إستثمارات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.

وأشار إلى أن فرض أي رسوم إغراق على هذه الأصناف سيؤثر في تنافسية هذه المنتجات في السوقين المحلى والخارجى، وكذلك ارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة أرتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج، هو ما سينعكس سلبا على المستهلك المصرى.

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