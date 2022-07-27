«يونيبورد» تضاعف إنتاجها من الورق إلى 300 ألف طن بإضافة خط جديد

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الورق “يونيبورد”، في اجتماعه المنعقد هذا الأسبوع، إضافة خط إنتاج جديد بطاقةٍ قدرها 150 ألف طن سنويًّا، وباستثمارات تُقدَّر بحوالي 150 مليون دولار؛ وذلك لمضاعفة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتصل إلى 300 ألف طن سنويًّا.

وصرح العضو المنتدب شريف المعلم بأنه من المتوقع أن يدخل خط الإنتاج الجديد الخدمة في العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف المعلم أن من الأسباب التي أدت إلى إقدام الشركة على هذا القرار، النجاح الذي حققته الشركة ووصولها للطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على منتجات الشركة من عملائها في مصر وخارجها.

تمتلك “يونيبورد” أكبر مصنع للكرتون في أفريقيا، بدأ إنتاجه في عام 2017، ووصل للطاقة الإنتاجية القصوى خلال 2021.

وتقوم “يونيبورد” بتلبية احتياجات السوق المصرية من الكرتون، وتقوم أيضًا بتصدير جزء كبير من إنتاجها لعدة دول حول العالم.