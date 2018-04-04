يونيباك للورق تتقدم للبورصة بمستندات تخفيض القيمة الاسمية للسهم

رجب عز الدينقالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت، اليوم الأربعاء، مستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف "يونيباك"، وجارٍ فحصها؛ لعرضها على لجنة القيد.ومن المقرر تجزئة القيمة الاسمية لأسهم رأسمال الشركة البالغ 38.5 مليون جنيه من 5 جني

رجب عز الدين





قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت، اليوم الأربعاء، مستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف “يونيباك”، وجارٍ فحصها؛ لعرضها على لجنة القيد.

ومن المقرر تجزئة القيمة الاسمية لأسهم رأسمال الشركة البالغ 38.5 مليون جنيه من 5 جنيهات مصرية للسهم إلى 1 جنيه للسهم.

وأقرت عمومية الشركة، فى 11 مارس الماضى، تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 إلى جنيه واحد للسهم، بعد أن تقدمت فى يناير الماضى بمستندات تخفيض رأس المال من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون جنيه عبر إعدام أسهم الخزينة.

وحدد رأسمال الشركة 38.5 مليون جنيه، موزعا على 38.5 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم بعد التجزئة.