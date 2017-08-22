يونليفر : خطط لزيادة المكون المصري بالشركات الكبرى بنحو 70%

أحمد عوض قال المهندس حسن حافظ، مدير عام مصانع يونليفر، بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشركات الكبرى و العالمية وضعت خطط لزيادة مساهمة المواد الخام المصرية لأكثر من 70% في تصنيع معظم المنتجات في مصر، بهدف دعم و تنشيط الانتاج المصري و مساهمته في المنتجات الشهيرة عالميا، وأيضا توفير فر

أحمد عوض

قال المهندس حسن حافظ، مدير عام مصانع يونليفر، بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشركات الكبرى و العالمية وضعت خطط لزيادة مساهمة المواد الخام المصرية لأكثر من 70% في تصنيع معظم المنتجات في مصر، بهدف دعم و تنشيط الانتاج المصري و مساهمته في المنتجات الشهيرة عالميا، وأيضا توفير فرص عمل مباشرة، و غير مباشرة.

خلال زيارة وفد من نقابة الصحفيين لمصانع الشركة بأكتوبر، للاطلاع على أحداث خطوط الانتاج التي تزود السوق المصري بالآلاف من الأطنان من المنتجات العالمية و المحلية وتساهم في التصدير لأكثر من 30 دولة حول العالم.

وأطلع حافظ الوفد الصحفي على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تصنيع منتجات مؤسسة يونيليفر المتنوعة و ادخال التكنولوجيا الحديثة و الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن مصنع المنظفات يصدر 100 % من إنتاجه إلى معظم الدول العربية و الإفريقية، مما يساهم في توفير العملة الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية في إطار خطة سنوية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العربية و الإفريقية والعالمية.

من جانبه، قال علاء حسب الله مدير العلاقات الإعلامية، بمؤسسة يونيليفر مشرق ، إن المهندس أشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة، وقع مع الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لضم مشروعي زينب و سفير للتنمية المجتمعية لتوفير الآلاف من فرص التشغيل للسيدات و المرأة في الأسواق الريفية و القرى المصرية في منظومة البيع و التجارة لخلق رواد أعمال متميزين .

ووفق حسب الله الله، يأتي هذا في إطار برنامج يونيليفر للمعيشة المستدامة 2020، والذي يستهدف الوصول إلى أكثر من مليار شخص في العالم بحلول عام 2020، مع توجه الشركة للعمل على كافة المستويات لزيادة دورها الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي في المجتمع المصري.