يونس: تخصيص 4 آلاف متر لإقامة القرية المستضيفة للأجانب

أحمد اللاهوني:كشف اللواء سامى يونس، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، إنه تم تخصيص 4 آلاف متر مربع لإقامة "القرية الدولية" التى ستستضيف ممثلى الدول الأجنبية المشاركة فى معرض القاهرة الدولى، بجانب ممثلى المجالس التصديرية المصرية، بهدف الترويج للمنتجات المصرية والسعى لإبرام اتفاقات وعقود (B2B)، الأمر ال

أحمد اللاهوني:

كشف اللواء سامى يونس، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، إنه تم تخصيص 4 آلاف متر مربع لإقامة “القرية الدولية” التى ستستضيف ممثلى الدول الأجنبية المشاركة فى معرض القاهرة الدولى، بجانب ممثلى المجالس التصديرية المصرية، بهدف الترويج للمنتجات المصرية والسعى لإبرام اتفاقات وعقود (B2B)، الأمر الذى يسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

وأضاف يونس، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) للاستفادة من خبراتها الكبيرة وعلاقاتها بعناصر المعارض الخارجية فى عديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية، مشيرا إلى أن التوجه بأهمية الاستفادة من الحضور المكثف للعارضين المحليين، وممثلى الدول الأجنبية، للترويج للمنتجات المصرية، بجانب البيع المباشر لجمهور المعرض.