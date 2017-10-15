يونس المصري: ثورتا يناير ويونيو فرضتا مهام إضافية للقوات الجوية

❏شاركنا بفعالية فى عملية حق الشهيد وتدمير العناصر الإرهابية ❏ تنفيذ المهام غير النمطية لم يؤثر على التدريب ❏ تعاون وثيق مع «الداخلية» فى مكافحة الزراعات المخدرة ❏ خطة متكاملة من ثلاثة محاور لتطوير الفرد المقاتل والمعدات ❏ افتتاح عدد من القواعد الجوية والمطارات بعد الانتهاء من أعما



❏شاركنا بفعالية فى عملية حق الشهيد وتدمير العناصر الإرهابية

❏ تنفيذ المهام غير النمطية لم يؤثر على التدريب

❏ تعاون وثيق مع «الداخلية» فى مكافحة الزراعات المخدرة

❏ خطة متكاملة من ثلاثة محاور لتطوير الفرد المقاتل والمعدات

❏ افتتاح عدد من القواعد الجوية والمطارات بعد الانتهاء من أعمال التطوير

❏ انضمام الـ«ميسترال» يمكننا من القيام بأعمال قتالية على الاتجاهات الاستراتيجية

❏ القوات الجوية تركز على اختيار العناصر المناسبة للعمل فى المجال الفنى

❏ أشركنا «الرافال» لأول مرة فى التدريبات مع الدول الصديقة

❏ تطوير المناهج الدراسية وإتاحة دورات تأهيل للطلاب واهتمام خاص بالجانب العلمى

❏ معهد طب الطيران وعلوم الفضاء من أكبر المراكز المتخصصة فى الشرق الأوسط

بدور إبراهيم:



تعددت مهام القوات الجوية المصرية، خاصة فى السنوات الأخيرة لتتركز على العديد من الجوانب بخلاف دورها فى حماية سماء مصر، منها ما يتعلق بالشق المدنى والعمل على تأمين الدولة داخليا وخارجيا ودعم استقرار الحياة اليومية للمواطنين، خاصة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وانتهجت الجوية سياسات خاصة نحو التطوير والتحديث بما يتناسب مع المتغيرات المتلاحقة والعمل نحو تحقيق أهدافها لتصبح من أقوى القوات فى الشرق الأوسط، وحاورت «المال» الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية المصرية، والذى كشف استراتيجية التطوير التى تم اتباعها بتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة، إضافة إلى الحديث عن مهام الجوية وتاريخها بمناسبة الاحتفال بعيدها.. وإلى نص الحوار:

● «المال»: فرضت الأحداث الأخيرة منذ ثورة يناير العديد من التحديات.. كيف انعكس ذلك على القوات الجوية؟

قائد القوات الجوية: ترتب على قيام ثورتى «25 يناير و30 يونيو» ظهور متطلبات واحتياجات جديدة؛ لتأمين الدولة داخلياً وخارجياً ولدعم استقرار الحياة اليومية للمواطنين، وفرضت الأحداث مهاماً إضافية للقوات الجوية كتأمين الحدود الدولية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والتعامل مع العناصر الإرهابية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال إحباط الكثير من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود على مختلف الاتجاهات.

وشاركت القوات الجوية مشاركة فعالة فى عملية حق الشهيد، ليثبت نسور الجو قدرتهم الفائقة على حماية حدود الدولة وتدمير العناصر الإرهابية، ومجابهة جميع محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية التى تؤثر على الأمن القومى المصرى عبر التنسيق مع كافة عناصر القوات المسلحة، وخلال تنفيذ تلك المهام غير النمطية التى كلفت بها القوات الجوية لم يتوقف التدريب على مهام العمليات والاستمرار فى حماية سماء مصر.

● «المال»: تشارك القوات الجوية الدولة فى خدمة المجتمع المدنى.. نود تسليط الضوء على أبرز الجهود فى ذلك الصدد؟

قائد القوات الجوية: تشارك الجوية فى خدمة المجتمع المدنى فى عدة مجالات، منها الحد من آثار الكوارث الطبيعية لما للقوات الجوية من إمكانات تتيح لها سرعة رد الفعل وتنفيذ ما تكلف به من مهام فى أقل فترة زمنية ممكنة، كما يتم استطلاع المناطق المتضررة وتدقيق الموقف، وبالتالى تحديد المطالب بما يساعد متخذى القرار، مع تنفيذ أعمال الإخلاء للجرحى والمصابين ونقل مواد الإغاثة وتقديم خدمة الإسعاف الطائر، إضافة إلى إمكانية مكافحة الحرائق بواسطة الهليكوبتر.

كما تقوم القوات الجوية بتحديد المناطق الملوثة بمياهنا الإقليمية، حال حدوث تسرب للزيوت من السفن العابرة، وبعد ثورة الثلاثين من يونيو اقتضت الضرورة الأمنية قيام القوات الجوية بالمساهمة فى نقل السادة القضاة للإشراف على الانتخابات، وكذا نقل أسئلة وإجابات امتحانات الشهادات العامة للعديد من المحافظات، خاصة النائية منها، إضافة إلى المساهمة الدائمة فى أعمال مكافحة الزراعات المخدرة فى تعاون وثيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذا التصوير المساحى لصالح المشروعات القومية للطرق.

● «المال»: طورت القوات الجوية إمكاناتها لمواكبة التغيرات فى مجال الطيران.. نود تسليط الضوء على الإجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق ذلك؟

قائد القوات الجوية: اتخذنا من حرب أكتوبر المجيدة عددا من الدروس المستفادة أهمها ضرورة التطوير والتحديث فيما يخص الفرد المقاتل والطائرات والمعدات والقواعد الجوية والمطارات والمنشآت الأخرى، وقد تم وضع عدة خطط للتطوير من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول: تطوير الفرد المقاتل فقد تم وضع خطة لتطوير الفرد بالقوات الجوية يتم تنفيذها منذ عدة سنوات لتأهيل الفرد بالداخل والخارج لحصوله على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال تكنولوجيا الطيران، باستخدام أحدث مساعدات التدريب، وأصبح لدينا الآن بالقوات الجوية أطقم طائرة وفنية تمتلك أحدث التكنولوجيا وقادرة على التعامل مع أحدث نظم التسليح بالعالم، وقد شُهِد لهم بالكفاءة فى جميع المحافل التى تم اشتراكهم فيها.

والمحور الثانى: هو تطوير الطائرات والمعدات وأنظمة التسليح والذى يتم من خلال تدبير طائرات وهليكوبتر ونظم تسليح من أحدث ما تم إنتاجه فى هذا المجال؛ لمسايرة التطور الحالى، وفى خطٍ موازٍ تقوم الأطقم الفنية ببذل أقصى جهد للمحافظة على الكفاءة الفنية وتنفيذ أعمال التطوير للطائرات والأنظمة المتواجدة فى الخدمة بقواتنا الجوية باستغلال أقل الموارد، وبما يتماشى مع الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد ولضمان عمل تلك المنظومات لأطول فترة ممكنة.

أما المحور الثالث: فهو تنفيذ أعمال التطوير بالقواعد الجوية والمطارات من خلال وضع خطة شاملة لتطوير جميع القواعد الجوية والمطارات والوحدات الفنية والإدارية منذ أربع سنوات، ونحن نجنى ثمارها هذه الأيام من خلال افتتاح عدد من القواعد الجوية والمطارات بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وقد تم تنفيذ أعمال التطوير بالبنية التحتية بالكامل وحقول الطيران والمنشآت الفنية والإدارية مع عدم إغفال باقى التأمينات.

● «المال»: فيما يتعلق بتطوير المعدات والأسلحة.. هل هناك توجه للتعاقد على طائرات جديدة؟

قائد القوات الجوية: تسعى القوات المسلحة حاليا إلى تطوير المعدات والأسلحة؛ لمواكبة التطور التكنولوجى لمعدات القتال، وفى هذا الإطار تحرص القوات الجوية على امتلاك أحدث نظم التسليح بالعالم، وذلك فى ضوء ضرورة إحلال الطائرات المتقادمة بالقوات الجوية التى تعمل منذ أكثر من أربعين عاما، ويعتبر انضمام حاملتى الهليكوبتر ميسترال (جمال عبدالناصر – أنور السادات) إلى القوات المسلحة، إضافة جديدة تستطيع من خلالها القيام بأعمال قتالية على الاتجاهات الاستراتيجية، لما تتميز بها الحاملة من إمكانية تواجد أنواع مختلفة من الهلكوبتر (هجومى – إنذار مبكر – بحث وإنقاذ) ما يزيد من قدرة قواتنا المسلحة فى الحفاظ على أمنها القومى والإقليمى ضد أى تهديدات.

كما تقوم القوات الجوية بتطوير جميع المعدات ونظم التسليح والملاحة فى خطٍ موازٍ مع تطوير أسطول الطائرات والهليكوبتر، وفى ضوء انضمام طائرات الكاسا لأسطول النقل الجوى، وكذا هليكوبتر الخدمة العامة ومنظومات الطائرات الموجهة وبانتهاء توريد دفعات الطائرات والهليكوبتر الحديثة ستصبح القوات الجوية فى القريب من أقوى القوى الجوية فى الشرق الأوسط.

● «المال»: يتضح حرص القوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث الطائرات المقاتلة.. كيف يتم الحفاظ على الكفاءة والتأمين الفنى لتلك النظم؟

قائد القوات الجوية: بالطبع لابد أن يواكب انضمام طرازات من الطائرات والهليكوبتر والأنظمة الحديثة للقوات الجوية تحديث وتطوير فى منظومة التأمين الفنى بكافة مستوياتها، وهو ما يتم بالفعل داخل القوات الجوية من حيث الحرص على حصول كافة التخصصات الفنية على التأهيل الفنى التخصصى المناسب داخلياً وخارجياً؛ لضمان استمرار استخدام أحدث أساليب الصيانة مع تحديث كافة الورش بمستوياتها المختلفة؛ لتقوم بتنفيذ بعض العمرات والتفتيشات وتطوير نظام الإمداد الفنى بقطع الغيار ليتماشى مع كافة الطرازات العاملة بالقوات الجوية، كل ذلك أدى إلى وجود منظومة متكاملة للصيانة والإمداد الفنى كان لها عامل إيجابى فى عدم التأثير على الكفاءة الفنية والقتالية لأسلحة ومعدات القوات الجوية.

● «المال»: نود تسليط الضوء على عملية التأهيل بالقوات الجوية؟

قائد القوات الجوية: الركيزة الأولى لنجاح القوات الجوية فى أداء مهامها هو الفرد المزود بعقيدة عسكرية وروح معنوية مرتفعة وقدرة على الأداء الجيد والإلمام التام بمهامه فى السلم والحرب واللياقة البدنية العالية والقدرة على استخدام أحدث المعدات، وتلك الصفات هى التى تمكن الفرد من أداء مهامه القتالية بأعلى معدلات أداء، وأقل استهلاك للمعدات والأسلحة والذخائر تحت مختلف الظروف، وتقوم قواتنا الجوية بمسايرة أحدث الوسائل العلمية فى مجال إعداد الفرد المقاتل بداية من الكلية الجوية بعد تطويرها وصولا إلى تشكيلاتنا الجوية التى يتم فيها التأهيل من خلال برامج الإعداد البدنى.

إضافة إلى مساعدات التدريب المختلفة وتنفيذ التدريبات فى ظروف مشابهة لظروف العمليات الحقيقية وباستخدام ذخائر العمليات لتحقيق مبدأ الواقعية فى التدريب وتقوم القوات الجوية باختيار العناصر المناسبة للعمل فى المجال الفنى ثم تأهيلهم التأهيل النفسى والبدنى والعسكرى والعلمى اللازم فى مراكز إعداد الفنيين، وبعد تخرجهم والتحاقهم بالتشكيلات الجوية تستمر منظومة التأهيل والرعاية من خلال التدريب النظرى والعملى والتوسع فى استخدام مساعدات التدريب المتطورة واكتساب الخبرة بالدراسة، وحضور الدورات والفرق بالخارج مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للضباط والأفراد وعائلاتهم.

● «المال»: نود التعرف على أوجه التعاون مع الدول الصديقة فى مجال التدريبات المشتركة؟

قائد القوات الجوية: قواتنا دائما محل تقدير للدول الشقيقة والصديقة، ويظهر ذلك فى رغبة العديد من الدول فى مشاركة قواتنا الجوية فى التدريبات المشتركة لنقل الخبرات ومهارات القتال، فهناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الصديقة على مدار العام مثل (اليرموك) مع الجانب الكويتى والتدريب المشترك (زايد) مع الجانب الإماراتى والتدريب المشترك (حمد) مع الجانب البحرينى والتدريب المشترك (فيصل) مع الجانب السعودى، وكذا التدريب المشترك (ميدوزا) مع الجانب اليونانى والتدريب المشترك (النجم الساطع) مع الجانب الأمريكى.

وفى إطار تلك التدريبات يتم الاستفادة من تبادل الخبرات ومهارات القتال المتنوعة مما يزيد من قدراتنا القتالية، وتقوم القوات الجوية بتنفيذ مجهود جوى كبير خلال هذه التدريبات حتى تحقق أقصى استفادة، إضافة إلى متابعة ما يتخذه الجانب الآخر من إجراءات للتحضير والإعداد وتنفيذ إدارة أعمال القتال للخروج بالدروس المستفادة وتعميمها على القوات الجوية، وأود أن أؤكد أن التدريب المشترك (فيصل-11) والذى كانت ختام فعالياته منذ أيام قليلة يعتبر من أقوى التدريبات المشتركة التى تمت فى الفترة الأخيرة، وتم فيه اشتراك العديد من طرازات الطائرات متعددة المهام من القوات الجوية المصرية، وكان الجديد فى التدريب اشتراك الطائرات متعددة المهام (رافال) لأول مرة فى التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة، وكذا تنفيذ بيان عملى بالذخيرة الحية فى ختام فعاليات التدريب.

● «المال»: فى ضوء ما تم.. هل هناك تطوير حدث داخل الكلية الجوية فى النواحى التعليمية لمواكبة ذلك التطور؟

قائد القوات الجوية: بالنظر إلى كافة الحروب التى اشتركت فيها قواتنا الجوية، وما نقوم به منذ عدة سنوات وحتى وقتنا الحالى من أعمال ومهام مستحدثة مثل تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وكذا مكافحة البؤر الإرهابية، إضافة للمشاركة الفعالة ضمن قوات التحالف العربى فى عملية (إعادة الأمل)، فقد ثبت جلياً أن الطائرة بالطيار وليس الطيار بالطائرة، ومن هنا تظهر قيمة الاهتمام الدائم والتطوير المستمر فى جميع مراحل إعداد الطالب بالكلية الجوية، وقد شهدت الكلية الجوية تنفيذ خطة تطوير تم إعدادها بعناية وفق أحدث المعايير العلمية، وتم تنفيذها بكل دقة لإعداد وتأهيل طيارين وجويين نظرياً وعملياً ليكونوا على أعلى مستوى عسكرى وعلمى يمكنهم من استيعاب ومواكبة التطور الذى يطرأ كل يوم على نظم التسليح.

ففى المجال النظرى تم تطوير جميع المناهج الدراسية طبقاً لأحدث ما يدرس فى الكليات الجوية على مستوى العالم، بما فى ذلك إيفاد الطلبة لحضور دورات تأهيل لعدة أشهر خلال فترة الدراسة بأرقى الكليات الجوية للدول المتقدمة فى هذا المجال للاستفادة من خبرات تلك الدول من جهة ولزيادة الثقة فى نفس الطلبة الموفدين أنهم على قدر المساواة فى كافة النواحى مع أقرانهم فى الدول الكبرى، ولكى تكتمل المنظومة التعليمية بالكلية فقد تم التركيز على تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية بالتأهيل العلمى والثقافى المطلوبين للتعامل مع طلبة هذا الجيل الذى أصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وكذا لتدريس كافة علوم الطيران والمواد المتصلة به بالمستوى المطلوب.

وفى المجال العملى، يتم تدريب الطلبة عمليا على أحدث طائرات التدريب فى العالم، كما يتم تدريب الطلبة الطيارين على طائرة التدريب الأساسى المروحية (جروب) وطائرة التدريب المتقدم النفاثة (التى يتم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع)، وذلك طبقاً لمراحل التدريب المختلفة، إضافة إلى التدريب على محاكيات تلك الطرازات، والتى تحاكى الواقع تماما.

وجدير بالذكر أنه تم إعادة تأهيل الطلبة تخصص هليكوبتر بالكلية الجوية مرة أخرى للانضمام للعمل بتشكيلات الهليكوبتر فور التخرج، كما يتم تدريب الطلبة الجويين بواسطة الفصل الملاحى الطائر الذى يحتوى على أحدث الأجهزة الملاحية، وكذا محاكيات أنظمة المراقبة الجوية بكافة مستوياتها وكذا أنظمة توجيه المقاتلات، مع الأخذ فى الاعتبار أنه كما تم اختيار طالب الكلية الجوية بعناية وفق معايير دولية محددة، فإنه يتم توفير كافة الوسائل للمحافظة على مستوى اللياقة البدنية والطبية للطلبة طوال فترة الدراسة بالكلية بما يضمن أن يستمر ذلك كأسلوب حياة لهم بعد التخرج.

● «المال»: التدريب الجاد هو الركيزة الرئيسية التى تركز عليها القوات المسلحة.. فما الجديد فى نظم إعداد وتدريب طيارينا؟

قائد القوات الجوية: هناك خطط مستمرة للتدريب والإعداد الدائم داخلياً وخارجياً تتم من خلال برامج التأهيل العلمى (النظرى/العملى) بمعهد دراسات الحرب الجوية ومراكز التدريب والمعاهد الفنية المتخصصة للقوات الجوية, وكذلك الفرق الخاصة بطرازات الطائرات المختلفة، كما تم توفير المحاكات المتطورة للطائرات الحديثة لزيادة الكفاءة القتالية وتوفير النفقات، ولدينا مدرسة للقتال الجوى بها آخر ما تم التوصل إليه من فنون الحرب والقتال الجوى كتدريب متقدم، كما نمتلك نظاماً لتقييم نتائج القتال الجوى، وهو من أحدث النظم فى هذا المجال، إضافة لبرامج الزيارات والبعثات الخارجية للاستفادة من خبرات الدول المختلفة كذلك الاشتراك فى المناورات والتدريبات مع الدول الشقيقة والصديقة لصقل المهارات والتعرف على أحدث الأسلحة وأساليب القتال.

● «المال»: يعد معهد طب الطيران وعلوم الفضاء أحد أكبر المراكز المتخصصة فى الشرق الأوسط.. ما هى الإمكانات التى يتضمنها؟

قائد القوات الجوية: معهد طب الطيران والفضاء مخصص لتدريب الأطقم الطائرة بالقوات الجوية، وقد تم تزويده بأحدث أجهزة التدريب الفسيولوجى مثل جهاز الطارد المركزى وغرفة الضغط المنخفض وغرفة الرؤية الليلية وغرفة الإجهاد البدنى والكرسى القاذف، ويتم عقد دورات تدريبية بصورة منتظمة لتدريب الأطقم الطائرة عليها.

ويقدم المعهد دراسات فى طب الطيران والفضاء لتأهيل أطباء القوات الجوية للعمل فى التشكيلات الجوية، وذلك من خلال فرق أساسية ومتقدمة والحصول على درجة الماجستير فى طب الطيران، وهذه الفرق متاحة للأطباء العسكريين الوافدين من الدول الشقيقة، كما يقوم المعهد باختبار الطلبة المتقدمين للكلية الجوية من خلال غرفة الضغط المنخفض وجهاز اختبار الطيارين من الناحية النفسية, والمعهد مجهز بغرف للعلاج بالأكسجين تحت ضغط عالى لعلاج الأمراض المختلفة، بما يساهم أيضاً فى خدمة القطاع العسكرى والمدنى بالكامل.

● «المال»: ما الخدمات التى تقوم بها القوات الجوية لأبنائها من أسر الشهداء؟

قائد القوات الجوية: الوفاء ورد الجميل هو عنوان المرحلة القادمة للقوات الجوية، وفى طليعة الوفاء هو الاهتمام بأبناء وأسر الشهداء، خاصة ممن ضحوا بأرواحهم فى الفترة الأخيرة خلال مواجهة الإرهاب الأسود الذى يضرب مصر هذه الأيام، لذا أنشأت القوات الجوية منظومة خاصة بأسر الشهداء لتحقيق التواصل معهم بشكل مستمر وتقديم العون لهم فى جميع المجالات المختلفة داخل القوات المسلحة أو بالقطاع المدنى، كما تقوم بمتابعة حالتهم الصحية بشكل كامل بمستشفى القوات الجوية مع ترشيح بعض من أسر الشهداء لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة كل عام.

ويتجلى الوفاء والعرفان بالجميل من القوات الجوية بعدم نسيان دعوة أسر الشهداء فى احتفالات القوات الجوية خلال المناسبات المختلفة ليعلموا علم اليقين أن الدور الذى قام به شهداؤنا الأبرار لا يُنسى أبداً مهما مرت الأيام والسنين فهم من قدموا أغلى ما لديهم ليحيا وطننا الغالى مصر فى أمان وعزة وكرامة.

● «المال»: وافق أمس 14 أكتوبر عيد القوات الجوية.. نود معرفة سبب اختيار ذلك اليوم؟

قائد القوات الجوية: خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م سطرت قواتنا المسلحة ملحمة بطولية شهد لها العالم، وجاءت أعمال قتال قواتنا الجوية فى الطليعة حيث قامت بالعديد من البطولات منها الضربة الجوية التى أفقدت العدو توازنه فى بداية الحرب، واستمر طيارونا فى تنفيذ المهام خلال مراحل الحرب المختلفة حتى جاء يوم 14 أكتوبر 1973م، ففى هذا اليوم حاول العدو القيام بتنفيذ هجمة جوية ضد قواعدنا الجوية بمنطقة الدلتا بهدف إضعاف التجميع القتالى لقواتنا الجوية وإفقاد قواتنا القدرة على دعم أعمال قتال القوات البرية فتصدت مقاتلاتنا لهم ودارت أكبر معركة جوية فى سماء مدينة المنصورة والتى سميت فيما بعد بمعركة المنصورة.

وشاركت فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، وقد أظهر فيها طيارونا مهارات فائقة فى القتال الجوى وجرأة وإقدام واستمرت هذه الملحمة أكثر من 53 دقيقة تكبد العدو خلالها أكبر خسائر فى طائراته خلال معركة واحدة فى مرحلة من مراحل الصراع العربى الإسرائيلى، وتم إسقاط 18 طائرة (رغم تفوقه النوعى والعددى)، ما أجبر باقى الطائرات المعادية على الفرار من سماء المعركة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُقدم العدو الجوى على مهاجمة مصرنا الحبيبة، ومن هنا تم اختيار هذا اليوم عيداً للقوات الجوية.

● «المال»: ما أبرز الفعاليات التى يتضمنها احتفال القوات الجوية بعيدها هذا العام؟

قائد القوات الجوية: يهمنا فى هذه المناسبة بصفة خاصة مشاركة أبناء الشعب العظيم الصانع الحقيقى للانتصارات، لذلك تشارك القوات الجوية بطائراتها بالمرور فوق مدن الجمهورية بتشكيلات مختلفة من أحدث الطائرات والهليكوبتر، كما تقوم بتنظيم معارض للطائرات بمختلف أنواعها بالقواعد الجوية والمطارات المنتشرة بالمحافظات تستقبل خلالها طلبة الجامعات المصرية، وكذا طلبة المدارس بمراحلها المختلفة.

ويتم فتح متحف القوات الجوية للجمهور خلال فترة الاحتفالات وتحرص القوات الجوية فى هذه المناسبة على قيام قدامى القادة بزيارة القواعد الجوية والمطارات للتعرف على أعمال التطوير التى تمت من إنشاءات وطائرات ومعدات حديثة، وعقد اللقاءات لتواصل الأجيال ونقل الخبرات ولا تنسى القوات الجوية رجالها من الشهداء، وذلك بزيارة مقابر الشهداء وعقد لقاءات مع ذويهم، وتكريم أسر الشهداء الذين جادوا بأرواحهم فداءً للوطن.