يونايتد يعود لصدارة البريميرليج بتعادل مع ستوك سيتى فى غياب صبحى

على المصرى عاد مانشستر يونايتد لصدارة جدول الدورى الإنجليزى الممتاز، رغم تعادله مع مضيفه ستوك سيتى، بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "بريطانيا ستاديوم"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البريمييرليج. تقدم إيريك موتينج لأصحاب الأرض فى الدقيقة 43، قبل يعادل ماركوس راشفو

على المصرى



عاد مانشستر يونايتد لصدارة جدول الدورى الإنجليزى الممتاز، رغم تعادله مع مضيفه ستوك سيتى، بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “بريطانيا ستاديوم”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البريمييرليج.



تقدم إيريك موتينج لأصحاب الأرض فى الدقيقة 43، قبل يعادل ماركوس راشفورد النتيجة لمانشستر يونايتد فى الدقيقة 46، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثانى للشياطين الحمر، فى الدقيقة 57، وخطف موتينج هدف التعادل لستوك سيتى فى الدقيقة 63.



ولم يشترك الدولى المصرى رمضان صبحى، فى التشكيلة الأساسية لمارك هيوز المدير الفنى لستوك سيتى، وظل حبيسا لمقاعد البدلاء، وبتلك النتيجة يعود مانشستر سيتى لصدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده للنقطة العاشرة، ويحتل ستوك سيتى المركز العاشر، برصيد خمسة نقاط.





