يونايتد للتمويل تنجح في إصدار أول عملية توريق بـ 617.5 مليون جنيه

أعلنت شركة يونايتد للتمويل، الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد، نجاح الإصدار الأول لعملية التوريق بقيمة إجمالية قدرها 617.5 مليون جنيه ، مقسمة على 3 شرائح، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبلغت نسبة تغطية العملية 135%.

هذا الإصدار يعطي دفعة قوية للشركة لتنفيذ خططها التوسعية الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري جاذب في السوق، مدعومة بثقة كبيرة من البنوك ومؤسسات التقييم المحلية والدولية، وعلى رأسهم شركة ميريس (MERIS).

الإصدار الأول لعملية التوريق

وقالت شركة يونايتد للتمويل في بيانها الصادر اليوم إن الإصدار الأول لعملية التوريق ينقسم إلى ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 617.50 مليون جنيه، بالإضافة إلى شريحتين ستُطرح خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكدت الشركة أن تقييم الجدارة الائتمانية جاء بواسطة شركة ميريس (MERIS)، استنادًا إلى جودة المحفظة الائتمانية ومدعومًا بسلسلة من المعايير الفنية، حيث حصلت الشرائح الثلاث لعملية التوريق على تصنيفات ائتمانية عالية كالتالي: AA+ للشريحة الأولى، وAA للشريحة الثانية، وA للشريحة الثالثة.

وتعقيبا علي نجاح عملية التوريق الأولى لشركة يونيتد للتمويل, يقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن إستراتيجية شركة يونايتد للتمويل 2024 -2028 إستندت علي عدة محاور أهمها : العمل كشريك في تعظيم معدلات التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل الدؤوب علي طرح حلول وآليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص للتوسع والعمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء الإنتاجية أو الخدمية،الأمر الذي ينعكس علي رفع معدلات التنمية بنحو مستدام وبالتالي زيادة الدخل القومي لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.

وأشار القاضي إلي إن عملية التوريق تأتي ضمن منظومة متكاملة من الآليات والحلول المبتكرة التي تهدف إلي إتاحة مصادر تمويل ذاتية جديدة للشركة تتيح لها تحقيق خطط وأهداف التوسع المستقبلي وذلك من خلال زيادة حجم المحفظة الائتمانية والعمل علي تعظيم معدلات النمو سنوياً. فضلا عن فتح آفاق جديدة لتدعيم معيار كفاية رأس المال للشركة دون متطلبات رأسمالية إضافية في ظل توافر حدود إئتمانية متاحة من بنوك التعامل تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف:«الأمر الذي سيساهم في تدعيم خطط شركة يونايتد للتمويل في منح التمويلات اللازمة للمشروعات المختلف أحجامها سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة من ذوى الجدارة الإئتمانية الجيدة مع الحفاظ علي جودة المحفظة الائتمانية والإلتزام بجميع الضوابط والمعايير المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية».

وأعرب القاضي عن سعادته بالتقييم الذي منحته شركة ميريس MERIS العالمية لشركة للتمويل،والذي يعد من أعلي التقييمات الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفي, خاصة مع الاصدار الأول لعملية التوريق.

ومن جانبه أشار ماهر أبو ستيت – العضو المنتدب لشركة يونايتد للتمويل – إن نجاح عملية التوريق الأولي لشركة يونايتد للتمويل يرجع إلى احترافية فريق العمل وايمانه بأهمية إبتكار آليات وحلول تمويلية لمساندة المستثمرين في توسيع قاعدة أنشتطهم الاقتصادية الأمر الذي يعظم من الأداء الاقتصادي لمصر وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 .