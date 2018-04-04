يونايتد بروكرز العقارية تستهدف التوسع خليجيا عن طريق الإمارات

محمود زكيقال شريف فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد بروكرز للتسويق العقاري، إن الشركة حققت مبيعات كبيرة لصالح الغير في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف فوزي، لـ"المال"، أن الشركة تقوم حاليًّا للتسويق لأكثر من 56 مشروعا عقاريا بين القاهرة ال

محمود زكي





قال شريف فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد بروكرز للتسويق العقاري، إن الشركة حققت مبيعات كبيرة لصالح الغير في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف فوزي، لـ”المال”، أن الشركة تقوم حاليًّا للتسويق لأكثر من 56 مشروعا عقاريا بين القاهرة الجديدة والمستقبل سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات السياحية بالعين السخنة والساحل الشمالي وسهل حشيش.

وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة عدد فروعها خلال الفترة المقبلة، إذ إنه من المتوقع افتتاح فرع جديد بدولة الإمارات، وفرعين بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي بنسبة 200%، مقارنة بالعام الماضي، مع طرح مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية والمستقبل سيتي واللتين تستحوذان على نسبة الطلب الأكبر من جانب العملاء.