يوم وليلة وأشباح أوروبا وبنات ثانوي.. تفتتح سينما 2020

مع بداية عام 2020 قرر بعض صناع السينما المصرية، طرح أفلام سينمائية جديدة أملا في إقبال الجمهور عليها مثل فيلم “يوم وليلة ” لأبطاله خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة، وكذلك فيلم أشباح أوروبا لهيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي والذي سيتم طرحه خلال أيام قليلة .

كما طرح أيضا فيلم ” بنات ثانوي” لمجموعة من الشباب الجدد مثل محمد شرنوبي وهنادي مهنا وجميلة عوض وغيرهم .

وكذلك سيعود الفنان محمد إمام خلال أيام قليلة بفيلم سينمائي جديد هو “لص بغداد” ويشاركه بطولته ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب.

كمال عبد العزيز: السينما تحتاج لإعادة ترتيب أوراقها ومنظومتها بشكل عام

قال كمال عبد العزيز مدير التصوير السينمائي إن السينما حاليا تعاني حالة من الرجوع الفني الشديد ، لدرجة لم نجد فيلما سينمائيا يمثل مصر في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا .

وأضاف أن المنظومة السينمائية كلها تحتاج لإعادة ترتيب أوراقها من المنتجين والموزعين وغرفة صناعة السينما أيضا .

وأشار إلى أن السينما مفترض انها تقوم بتشكيل وجدان الشعب، لكن الأفلام السينمائية الموجودة لا ترقي لهذا المستوى أبدا مثلما كنا نرى أفلاما سينمائية هامة مثل دعاء الكروان وباب الحديد والأرض وغيرها في الماضي .

وتابع قائلا، هناك مخرجين كبار مثل محمد ياسين وداوود عبد السيد ويسري نصر الله وكاملة أبو ذكري لا يعملون منذ فترة طويلة وذلك يعتبر مؤشرا خطيرا .

أيمن سلامة: نعيش فترة موسم أجازة نصف العام ولا يقل أهمية عن الأعياد

وقال مؤلف فيلم “بنات ثانوي” أيمن سلامة إن طرح هذه الأفلام شيئا جيدا، لكوننا نعيش فترة موسم أجازة نصف العام وهو لايقل أهمية عن مواسم عيدي الفطر والأضحى خلال السنة .

وتابع أن طرح الأفلام السينمائية في توقيتات مختلفة من السنة يعتمد في الأساس على مسالة التوزيع والإنتاج ايضا لتلك الأفلام.

ولفت الى ان فيلمه السينمائي الجديد ” بنات ثانوي ” يعتبر توليفة سينمائية مختلفة وطرح في توقيت جيد من العام.

وأوضح سلامة ايضا ان موسم أجازة نصف العام يقبل عليه الجمهور مثل المواسم الأخرى .

سمير الجمل: السينما أصبحت نزهة للأسرة المصرية والأفلام الحالية تصنع نجوما جدد

يقول الناقد سمير الجمل إن الجمهور يحب الذهاب للسينمات لاعتبارها “نزهة” بالنسبة للأسرة المصرية لكون السينمات اصبحت موجودة داخل المولات، اي انه يمكن ان يذهب بعض افراد الاسرة لشراء متطلبات للمنزل من المول وفي نفس الوقت يمكن ان يشاهد باقي العائلة فيلم سينمائي لطيف في وقت قصير .

وأضاف أن ثقافة الجمهور المحب للسينما تغيرت تماما عن السنوات الماضية ، حيث أصبح جيل الشباب يحب مشاهدة الفنانين القريبين من سنه فمثلا يحب مشاهدة فيلم لمحمد عادل إمام بدلا من فيلم لوالده الفنان عادل إمام برغم تاريخه الفني الطويل .

وتابع الجمل أن السينما الموجودة حاليا تحاول صنع نجوما جدد على الساحة الفنية ، مثل محمد الشرنوبي وهنادي مهنا وغيرهم برغم أن النجومية لا يصح أن تطلق على أي ممثل بل يجب أن تمتلك الشخصية قاعدة جماهيرية كبيرة .