« يوم سعيد » عرض مسرحي بمشاركة الفائزين بمهرجان « إبداع »

« يوم سعيد » عرض مسرحي قدم مساء أمس الإثنين ، و قامت بتنفيذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية على مسرح الوزارة ، والهدف من إنتاج العرض إتاحة الفرصة للشباب الفائزين لمهرجان إبداع لتقديم عرض مسرحي احترافي .

حضر العرض الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة والعديد من الفنانين منهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنان محمود الحديني، و الفنان مراد مكرم، والفنان طارق الإبيارى، والمخرج المسرحي إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .

ومن وزارة الشباب والرياضة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وجيهان حنفى مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وعلاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية .

« يوم سعيد » يتناول التغيرات التي طرأت بالمجتمع المصري خلال جائحة كورونا

يتناول عرض « يوم سعيد » التغيرات التي طرأت بالمجتمع المصري خلال جائحة كورونا، وما تبع ذلك من الانعزال بين أفراد المجتمع لمجابهة انتشار المرض .

والعرض من بطولة الفنان سامح حسين، والفنان عزت زين، وبمشاركة مجموعة من الشباب الفائزين في مهرجان إبداع ، ومن تأليف عوض إبراهيم، وديكور أحمد شربى، وإخراج عادل حسان.

ويرسخ العمل المسرحي « يوم سعيد » قيم التعاون بين أفراد المجتمع من خلال أحداث العرض التى تُظهر المواقف التي تتعرض لها أسرة مصرية خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

صبحي : الوزارة تهتم بتنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المختلفة بمشاركة الشباب المبدعين

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة بتنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المختلفة بمشاركة الشباب المبدعين؛ لتسليط الضوء على القيم الإيجابية بالمجتمع، وتقديم رسائل توعوية للشباب من خلال أعمال متنوعة .

وقدم صبحي الشكر للفنان سامح حسين، والفنان عزت زين على المشاركة في المسرحية ، وتقديمه مع مجموعة من الشباب الواعدين فى إطار من الدعم والتشجيع لهم.

ورحب الوزير بالفنانين الذين حرصوا على حضور العرض المسرحي، والذين يتعاونون مع الوزارة فى الكشف عن الموهوبين من الشباب فى مختلف المحافظات من خلال المشاركة فى لجان تحكيم المسابقات، والمشروعات الفنية التى تنفذها الوزارة .

وأوضح صبحي أن الوزارة مستمرة فى تقديم الأعمال الفنية على غرار هذا العمل بمشاركة الشباب الموهوبين الفائزين فى مهرجان « إبداع » خلال الفترة المقبلة .