يوم السبت القادم آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023 هو يوم السبت القادم الموافق 17 / 9 / 2022، لافتة إلى أن تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين للمرحلة الثالثة ابتداءًا من أمس الثلاثاء وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (https://tansik.digital.gov.eg/application).

وأضافت الوزارة أن تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أيضا أمام طلاب الدور الثاني، وسيكون آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023 هو يوم السبت القادم أيضا الموافق 17 / 9 / 2022.

وذكرت الوزارة أن تقليل الاغتراب سيكون للمُناظر وغير المُناظر، وفي حدود نسبة الـ10%، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وتتكون الشروط والقواعد من مجموعة نقاط تتلخص في (التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة).

وبخصوص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، قالت الوزارة ”يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع“.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يستطيع طلبة الثانوية العامة (الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية) الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/).