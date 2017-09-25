يوم أن قتلوا الغناء يسافر إلى الإسكندرية

سلوى عثمان أعلن شادى سرور ، مدير فرقة مسرح " الطليعة " التابعة لـ " البيت الفنى للمسرح " أن العرض المسرحى "يوم أن قتلوا الغناء"، سيقدم لمدة أسبوع على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية بدءا من الأحد المقبل. وفي السياق ذاته، أوضح إسماعيل مختار ، رئيس البيت الفنى للمسرح أن "يوم أن قتلوا الغناء

سلوى عثمان

أعلن شادى سرور ، مدير فرقة مسرح ” الطليعة ” التابعة لـ ” البيت الفنى للمسرح ” أن العرض المسرحى “يوم أن قتلوا الغناء”، سيقدم لمدة أسبوع على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية بدءا من الأحد المقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح إسماعيل مختار ، رئيس البيت الفنى للمسرح أن “يوم أن قتلوا الغناء” عرض يستحق أن يراه الجمهور المصري بأكمله بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال فترة عرضه على مسرح الطليعة بالعتبة منذ افتتاحه و حتى الآن.

وأشار إلى أنه حصل بعد مشاركته فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة، على جائزة أفضل عرض مسرحى بالمهرجان، وجائزة أفضل إخراج مسرحى لمخرجه تامر كرم، وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود

ونبه إلى أنه شارك بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرون

“يوم أن قتلوا الغناء” من بطولة ياسر صادق، د. علاء قوقة،حمادة شوشة، طارق صبرى، هند عبد الحليم، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،آداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور د. محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم