يوليو الماضي.. «قناة السويس» تستهل عامها المالي الجديد بجمع 903.5 مليون دولار

استهلت قناة السويس عامها المالي الجديد 2024/2023 بقفزة في حجم إيراداتها خلال يوليو الماضي، محققة 903.5 مليون دولار- شاملة الخدمات الملاحية – بزيادة 28% مقارنة بمثيله العام الماضي والذي سجل إجمالي إيرادات بلغت 705.8 مليون دولار ، بفارق 197.7 مليون دولار ، حسبما أكدت .

وأكدت إحصائيات بوابة مصر، أن إجمالي أعداد جميع أنواع السفن العابرة في قناة السويس مطروحًا منها ناقلات البترول وسفن الحاويات ، بلغ 880 سفينة لاسيما سجلت ناقلات البترول عبور 727 ناقلة و551 سفينة حاويات ليصل الإجمالي إلى 2158 سفينة بزيادة 2.6% مقابل عبور 2103 سفن خلال نفس الشهر من عام 2022، بفارق 55 سفينة.

وحققت حمولات السفن العابرة في يوليو 2023 عبور 134.5 مليون طن بزيادة بلغت 7.4 % بفارق 9.3 مليون طن مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي سجل 125.2 مليون طن.

وتابعت أن المتوسط اليومي للحمولات العابرة بقناة السويس خلال يوليو الماضي قفز إلي 4 ملايين و342 مليون طن يوميا مقارنة بمثيله في عام 2022 والذي سجل متوسط يومي للحمولات بلغ 4 ملايين و39 مليون طن.

وتعد القناة ممرا ملاحيا يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.