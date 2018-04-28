يوفنتوس ينجو بأعجوبة من كمين إنتر في الدوري الإيطالي

وكالات:نجا يوفنتوس من خسارة محققة امام انتر المنقوص عدديا وعوض سريعا سقوطه الموجع في ارضه ضد مطارده نابولي، فتخطى مضيفه اللومباردي القوي 3-2 السبت في المرحلة 35 من الدوري الايطالي في كرة القدم.واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف انتر الذي طرد له باكرا لاعب الوسط الاوروجوياني ماتياس فيسينو

وكالات:





نجا يوفنتوس من خسارة محققة امام انتر المنقوص عدديا وعوض سريعا سقوطه الموجع في ارضه ضد مطارده نابولي، فتخطى مضيفه اللومباردي القوي 3-2 السبت في المرحلة 35 من الدوري الايطالي في كرة القدم.

واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف انتر الذي طرد له باكرا لاعب الوسط الاوروجوياني ماتياس فيسينو «15»، بعد دقيقتين من افتتاحه التسجيل عبر البرازيلي دوجلاس كوستا.

لكن انتر قلب الاوراق فعادل عبر الارجنتيني ماورو ايكاردي ثم تقدم بهدف عكسي من اندريا بارتسالي قبل 25 دقيقة على نهاية الوقت. وفي وقت كان انتر في طريقه إلى اسداء خدمة نادرة لنابولي، سجل يوفنتوس هدفين متأخرين عبر الكولومبي خوان كوادرادو «87» والارجنتيني جونزالو هيجواين «89».

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة، بفارق اربع نقاط عن نابولي الذي يحل على فيورنتينا التاسع في مباراة صعبة الاحد، فيما فشل انتر في اقتناص المركز الرابع موقتا من جاره لاتسيو الذي يحل على تورينو العاشر الاحد.