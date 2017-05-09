يوفنتوس يكرر فوزه على موناكو ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

علي المصري كرّر يوفنتوس الإيطالي فوزه على نظيره موناكو الفرنسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد "يوفنتوس آرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، ليتأهل إلى نهائي المسابقة القارّيّة الأم، بمجموع اللقاءين 4- 1.وينتظر فريق السيدة العجوز،

علي المصري

كرّر يوفنتوس الإيطالي فوزه على نظيره موناكو الفرنسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد “يوفنتوس آرينا” في مدينة تورينو الإيطالية، ليتأهل إلى نهائي المسابقة القارّيّة الأم، بمجموع اللقاءين 4- 1.





وينتظر فريق السيدة العجوز، الفائز من ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، الذي سيقام، غدًا الأربعاء، علمًا بأن الفريق الملكي فاز ذهابًا بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، وبين جماهيره.

سجّل يوفنتوس أهدافه في الشوط الأول من اللقاء، عن طريق الكرواتي ماريو مانذوكيتش في الدقيقة 33، قبل أن يضيف البرازيلي داني ألفيش الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يقلص الفرنسي كليان مبابي النتيجة بهدف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.