يوفنتوس يفوز على فيورنتينا ويتربع على صدارة الدوري الإيطالي

وكالات: تربع يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، على صدارة الدوري الإيطالي موقتا بفضل فيديريكو برنارديسكي الذي حقق الجمعة عودة موفقة إلى ملعب فريقه السابق فيورنتينا بتسجيله أحد هدفي الفوز 2-صفر، وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين. ويأمل يوفنتوس الذي حقق…

وكالات:

تربع يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، على صدارة الدوري الإيطالي موقتا بفضل فيديريكو برنارديسكي الذي حقق الجمعة عودة موفقة إلى ملعب فريقه السابق فيورنتينا بتسجيله أحد هدفي الفوز 2-صفر، وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

ويأمل يوفنتوس الذي حقق المطلوب في مباراته ضد «فيولا» دون أن يكون مقنعا، أن يسديه لاتسيو الثالث خدمة كبيرة عندما يلتقي نابولي السبت، لأن أي تعثر للأخير سيبقي فريق المدرب ماسيميليانو اليجري في الصدارة التي يتربع عليها حاليا بفارق نقطتين عن غريمه الجنوبي.

وتحضر رجال اليجري بفوزهم الثامن على التوالي بأفضل طريقة لما ينتظرهم الثلاثاء في تورينو، عندما يستضيفون توتنهام الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل بطل ايطاليا إلى مباراتها النهائية مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة دون أن يحرز اللقب.

واحتفل حارس وقائد يوفنتوس جانلويجي بوفون، العائد مؤخرا من الاصابة، بأفضل طريقة بمباراته الـ500 في الدوري بقميص «السيدة العجوز» والـ631 خلال مسيرته في «سيري آ»، مقتربا خطوة اضافية من الرقم القياسي المسجل باسم مدافع ميلان السابق باولو مالديني «647» لكنه لن يتمكن من التفوق على الأخير في حال اعتزاله في نهاية الموسم «تبقى 14 مباراة على نهاية الموسم الحالي».

وكانت البداية صعبة على يوفنتوس الذي احتسبت ضده ركلة جزاء بعدما ارتدت الكرة من يد مدافعه جورجيو كييليني داخل المنطقة، لكن الحكم طلب اعادة اللقطة عبر الفيديو ثم قرر على إثرها الغاء ركلة الجزاء وسط اعتراض من لاعبي فيورنتينا «21».

وعجز يوفنتوس الذي يغيب عنه الفرنسي بليز ماتويدي والارجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو والالماني بينيديكت هوفيديس بسبب الاصابة، عن تهديد مرمى ماركو سبورتييلو بل أن صاحب الأرض كان الأقرب لافتتاح التسجيل لو لم يعانده الحظ في الدقيقة 38 عندما ارتدت كرة قوية أطلقها البرتغالي جيل دياز من القائم الأيمن.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بتسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث في أسوأ أداء هجومي له هذا الموسم.

ولم يتغير الوضع كثيرا في بداية الشوط الثاني قبل أن يهديه برنارديسكي هدف التقدم في الدقيقة 56 من ركلة حرة خادعة نفذها من الجهة اليمنى لمرمى الفريق الذي نشأ في صفوفه منذ 2003 وبدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2013 قبل الانتقال إلى عملاق تورينو الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وحصل فيورنتينا بعدها على عدد من الفرص لادراك التعادل، أبرزها لفيديريكو كييزا والفرنسي البديل سيريل تيريو، لكن بوفون تألق في الدفاع عن مرماه.

وترك برنارديسكي أرضية الملعب في الدقيقة 78 لصالح الأوروغوياني رودريغو بنتاكور وسط صافرات الجماهير الحاضرة في مدرجات «ارتيميو فرانكي».

ووسط اندفاع فيورنتينا نحو مرمى ضيفه، استغل الأرجنتيني غونزالو هيغواين المساحات لتوجيه الضربة القاضية لاصحاب الأرض بعدما كسر مصيدة التسلل اثر تمريرة بينية من كييليني وانفرد بالحارس قبل أن يسدد في الزاوية الأرضية اليسرى، مسجلا هدفه الرابع عشر في الدوري هذا الموسم والـ18 في جميع المسابقات.