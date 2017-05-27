يوفنتوس يصر على الفوز حتى النهاية

سكاي نيوز عربية استعد يوفنتوس بشكل جيد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على مضيفه بولونيا 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. كان يوفنتوس قد حسم الثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي بإحرازه لقب الدوري للمرة السادسة تواليًا والـ33 في تا

سكاي نيوز عربية

استعد يوفنتوس بشكل جيد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على مضيفه بولونيا 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





كان يوفنتوس قد حسم الثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي بإحرازه لقب الدوري للمرة السادسة تواليًا والـ33 في تاريخه، بفوزه الأحد الماضي على ضيفه كروتوني 3- صفر، فانتقل تركيزه إلى نهائي البطولة القارّية الكبرى، السبت المقبل، أمام ريال مدريد الأسباني، حيث يطمح إلى إحراز الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه والفوز باللقب القارّي للمرة الأولى منذ 1996.

وأنهى يوفنتوس الدوري بـ29 فوزًا و4 تعادلات و5 خسارات من أصل 38 مباراة.

وافتتح بولونيا التسجيل عن طريق الجزائري سفير تايدر بتسديدة يمينية جميلة جدًّا من حدود المنطقة سكنت المقص الأيسر (52)، بيد أن يوفنتوس عادل عبر ديبالا بمتابعة من مسافة قريبة (70).

وفي الوقت القاتل منح مويز كين الإيفواري الأصل والبالغ 17 عامًا هدف الفوز لفريق “السيدة العجوز” برأسية من مسافة قريبة إثر ضربة حرة (90+4). وأصبح كين أول لاعب من مواليد عام 2000 يسجل هدفًا في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبعدما حسم لاتسيو وأتالانتا بطاقتي التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” وميلان إلى الدور التمهيدي الثالث، ارتقى أتالانتا إلى المركز الرابع مؤقتًا بفوزه على ضيفه كييف فيرونا 1-صفر بهدف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز “بابو” (52).

وستكون الأنظار موجهة، الأحد المقبل، لمعرفة صاحب الوصافة بين روما الثاني (84 نقطة) ونابولي الثالث (83).