يوفنتوس يتوج بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الثالث

وكالاتحقق يوفنتوس أول ألقابه هذا الموسم بالتتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب لاتسيو بالفوز عليه بهدفين دون رد ليحقق الفريق رقماً قياسياً جديداً بالتتويج بالبطولة 3 مرات متتالية وهو إنجاز لم يحققه اي ناد إيطالي من قبل.تقدم البرازيلي داني ألفيس لليوفي في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف زميله ليوناردو بونوتش

وكالات

حقق يوفنتوس أول ألقابه هذا الموسم بالتتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب لاتسيو بالفوز عليه بهدفين دون رد ليحقق الفريق رقماً قياسياً جديداً بالتتويج بالبطولة 3 مرات متتالية وهو إنجاز لم يحققه اي ناد إيطالي من قبل.

تقدم البرازيلي داني ألفيس لليوفي في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف زميله ليوناردو بونوتشي النتيجة في الدقيقة 25.

لم يحتج يوفنتوس كثيراً لأخذ زمام المبادرة، حيث نجح نجم الأسابيع الأخيرة دون منازع داني ألفيس في تسجيل هدف التقدم بعد عرضية من مواطنه أليكس ساندرو سددها من مرة واحدة في المرمى.

يوفنتوس سيطر تماماً على مجريات اللعب بعد الهدف وسط هتافات تشجيعيه جنونية من قبل جماهيره.

وفي الدقيقة 25 ظهر ليوناردو بونوتشي في المشهد بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول الركلة الركنية بنجاح في شباك فريق العاصمة الإيطالية لتبدأ جماهير يوفنتوس في الإحتفال في المدرجات.

تحسن أداء لاتسيو هجومياً بعض الشيء خلال الشوط الثاني في ظل تراجع يوفنتوس للوراء بحثاً عن تأمين النتيجة بأقل مجهود لتجنب الإرهاق والإصابات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف أمام ريال مدريد الإسباني بعد إسبوعين.

ولم يتغير شكل اللقاء نهائياً بمرور الوقت ليستمر تقدم يوفنتوس بهدفين رغم سيطرة لاتسيو على الكرة معظم الفترات، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.

