طاقة

«يوفر 200 ألف فرصة عمل».. «أرامكو»: تكلفة تطوير حقل الجافورة 24 مليار دولار

الشركة وقعت اتفاقيات بـ10 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة
المال - خاص 5:09 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 5:09 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، إن الشركة وقعت اتفاقيات بـ10 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، نقلا عن موقع العربية.

وأضاف الناصر في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، أن تكلفة تطوير حقل الجافورة 24 مليار دولار، وسيوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يتعلق بأسعار النفط قال الناصر “أسواق النفط بالغت بردود الفعل على “أوميكرون”.

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وتعمل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في المؤتمر إن مشروع حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال (1.3 إلى 1.6 مليار دولار).

ويعتبر الجافورة أكبر حقل غاز‭‭ ‬‬غير مصاحب للنفط في المملكة، وتقدر الاحتياطيات الخاصة به بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

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وأضاف الناصر أن الغاز “حجر الزاوية في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة”. وقالت المملكة في وقت سابق إنها تستهدف الوصول بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060.

وقالت أرامكو على موقعها الإلكتروني إنها تتوقع أن يصل إنتاج غاز المبيعات إلى حوالي 2.2 مليار قدم مكعب بحلول عام 2036، إضافة إلى 425 مليون قدم مكعبة مصاحبة يوميا من الإيثان.

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وأضافت أن حقل الجافورة سينتج حوالي 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات.

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بقلم المال - خاص

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