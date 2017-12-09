يوسف ييسعى لوضع سموحة فى المقدمة

على المصرى: أعرب طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن ارتياحه لقياده الفريق السكندرى، خلفا للتشيكى فرانز ستراكا، مؤكدا أنه يسعى لاحتلال مركز متقدم بالفريق فى جدول الدورى المصرى الممتاز، خاصة وأنه يضم عناصر متميزه،…



على المصرى:



أعرب طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن ارتياحه لقياده الفريق السكندرى، خلفا للتشيكى فرانز ستراكا، مؤكدا أنه يسعى لاحتلال مركز متقدم بالفريق فى جدول الدورى المصرى الممتاز، خاصة وأنه يضم عناصر متميزه، الا أنه ينتظر الدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، من المهندس فرج عامر رئيس النادى، لاستكمال مسيره الفريق.

وأشار يوسف، أن تولى تدريب أى فريق وسط الموسم، من الأشياء غير المستحبه بالنسبه له، الا أنه ينوى تطوير الأداء خلال المرحله القادمه، ولكن بعد أن يتعرف على الفريق بشكل فعلى، وأنه يتمنى الحصول على بطوله مع سموحه، تضاف إلى سجله الطويل

وأوضح أنه سيقود الفريق للمره الأولى فى تدريب غدا الأحد، وأن مباراه الأسيوطى سبورت فى الدورى، يوم الجمعة المقبلة، ستكون أولى إداراته الفنيه لسموحه هذا الموسم، وهو يعلم جيدا طموح رئيس النادى، وعلى ثقه كامله فى دعمه للجهاز الفنى خلال المرحله القادمه.