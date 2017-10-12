يوسف بطرس غالى: الوقت غير مناسب لتقليص دعم الطاقة

هاجر عمران:صرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بأن الوقت الحالى غير مناسب لاتخاذ أى إجراءات إصلاحية تتعلق بتقليص دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية .وأضاف فى تصريح لـ "المال"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمر



هاجر عمران:



صرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بأن الوقت الحالى غير مناسب لاتخاذ أى إجراءات إصلاحية تتعلق بتقليص دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية .

وأضاف فى تصريح لـ “المال”، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: لو كنت لا أزال فى منصبى لن أمس دعم الطاقة حالياً، داعيا إلى اتخاذ مزيد من إجراءات دعم شبكات الحماية والأمان الاجتماعية.

وتابع: ربما يتم تخفيض دعم الطاقة مجددا بعد الانتخابات الرئاسية، وأكد أن برنامج الإصلاح فى مصر يسير بشكل جيد.

جدير بالذكر أن مصر وصندوق النقد الدولى، يناقشان حاليا توقيت الموجة المقبلة من تقليص دعم الطاقة.

