يوسف الشريف: الجمهور العربى أكثر وعياً فى الفن من الغربى

- 90 % من مشاهد كفر دلهاب تم تصويرها فى مدينة الإنتاج الإعلامى أحمد الدسوقى: أكد الفنان يوسف الشريف، أن الجمهور العربى اكثر وعياً من الغربى فى مجال الفن بالرغم من ان المنتج الغربى افضل من نظيره العربى.وأشار خلال لقائه بالاعلامى عمرو اديب ببرنامج كل يوم، الى ان مسلسل كفر دلها

– 90 % من مشاهد كفر دلهاب تم تصويرها فى مدينة الإنتاج الإعلامى

أحمد الدسوقى:

أكد الفنان يوسف الشريف، أن الجمهور العربى اكثر وعياً من الغربى فى مجال الفن بالرغم من ان المنتج الغربى افضل من نظيره العربى.





وأشار خلال لقائه بالاعلامى عمرو اديب ببرنامج كل يوم، الى ان مسلسل كفر دلهاب لا يعبر عن حقبة زمنية بعينها او عهد بعينه.

ولفت الى ان ٩٠ %من مشاهد كفر دلهاب تم تصويرها فى مدينة الانتاج الاعلامى والباقى كان فى سيوة ،مؤكدا ان كل من شارك فى المسلسل ابدع.