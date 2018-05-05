يوسف الخال سفيرا لفندق ذا سمول فيل

أحمد حمدي:عقدت إدارة فندق "ذا سمول فيل" بيروت مؤتمراً صحفياً في فندق "دماك ميزون" في إمارة دبي بحضور مالكة الفندق ومديره العام السيّدة صوفيا فخري التي أعلنت خلال المؤتمر الصحفيّ الذي أداره ودعا إليه الإعلاميّ سعيد حريري عن إختيار الممثّل اللبنانيّ يوسف الخال سفيراً للفندق. وبدوره كشف الخال

أحمد حمدي:

عقدت إدارة فندق “ذا سمول فيل” بيروت مؤتمراً صحفياً في فندق “دماك ميزون” في إمارة دبي بحضور مالكة الفندق ومديره العام السيّدة صوفيا فخري التي أعلنت خلال المؤتمر الصحفيّ الذي أداره ودعا إليه الإعلاميّ سعيد حريري عن إختيار الممثّل اللبنانيّ يوسف الخال سفيراً للفندق.

وبدوره كشف الخال عن نيّته بتصوير سلسلة وثائقيّة مصغّرة تُبثّ عبر الإنترنت يعكس خلالها تجربته كممثّل وشاعر، ويلقي الضوء على تفاصيل مدينته المحبوبة بيروت، مصوّراً رحلة في أروقة المدينة من خلال عينيْه إنطلاقاً من إقامته في فندق “ذا سمول فيل”.

ويستخدم الخال في السلسلة الوثائقيّة عدسته الخاصّة لينقل لمتابعيه تفاصيل خاصّة وتأمّلات شعريّة تظهر ملذّات الحياة في بيروت وكيفيّة الإستمتاع بمميّزاتها.

من ناحيتها أعلنت فخري أنّ هذا التعاون يمكن تلخيصه في كونه قصّة حبّ شاعريّة بين الممثّل ومدينته تهدف في الوقت نفسه إلى تشجيع المسافرين إلى إعادة إكتشاف مدينة بيروت بعينيْ الخال الممثّل والشاعر.

وأضاف الخال أنّ الشخصيّة التي سيؤدّيها خلال هذه السلسلة هي شخصيّته الحقيقيّة مئة بالمئة معتبراً إيّاها من أصعب الشخصيات التي سيجسّدها على الإطلاق كونها ستظهره على طبيعته دون أيّ تمثيل مصرّحاً: هذه المرّة الأولى التي سأظهر فيها بشخصيّتي الحقيقيّة بسلسلة مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي.