يوسف أبو سيف مديرا لأوبر مصر

أعلنت أوبر تعيين يوسف أبو سيف مديراً عاماً لمصر ،لتوسيع أعمال الشركة محليًا وتحديد الأولويات الإستراتيجية بالإضافة إلى إدارة عمليات أوبر في السوق المصري لتوفير رحلات أكثر ملاءمة للركاب مع خلق فرص اقتصادية للسائقين.

انضم أبو سيف إلى أوبر عقب عمله بشركة أمازون بالمقر الرئيسي في أوروبا حيث قاد التوسع في الأسواق الجديدة هناك، ونجح في إطلاق أسواق هولندا وبولندا والسويد.

كما يتمتع بخبرة دولية في مجال الأعمال، فقد عمل لمدة تتعدى ١٢ عامًا في قطاعي التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، وتضمنت خبرته وظائف متعددة بما في ذلك العمل على استراتيجيات الشركات والمبيعات والتسويق مما جعله خبير أعمال متمرس له القدرة على الإشراف على استراتيجية استخدام تكنولوجيا أوبر لتلبية احتياجات السوق.

قال فرانس هيمسترا، المدير العام لشركة أوبر في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يسعدني أن أرى يوسف يتولي هذا المنصب الحاسم لقيادة أحد أكثر أسواق أوبر ديناميكية. من خلال مساره الوظيفي المشرف، أنا أثق أن أعمالنا في مصر ستستمر في النمو وستحقق المزيد من الإنجازات تحت قيادته.”

وقال أبو سيف: “لقد شاهدت أوبر تنمو عالميًا على مر السنين، واليوم يشرفني المساهمة في هذا النمو وقيادة سوق مهم مثل مصر حيث يمكننا إحداث تأثير ملموس على المجتمع من خلال تشكيل مستقبل سوق التنقل في مصر.” وأضاف، “احتفلت أوبر في مصر بالعديد من الإنجازات البارزة حتى الآن ووسعت مجموعة منتجاتها المتنوعة وأطلقت منتج شاتل عالميًا من مصر ووسعت نطاق عمله إلى ثلاثة دول أخرى ووفرت أكثر من 700 ألف فرصة اقتصادية، ونقلت أكثر من 14 مليون راكب منذ إطلاقها. وأتطلع أن أكون جزء فعال من رحلة نجاح أوبر.”

قبل انضمامه إلى أمازون، عمل أبوسيف في شركة إنتل، حيث شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية منها قيادة وإنشاء وتنفيذ خطط المبيعات والتسويق الإقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. كما عمل أيضًا كاستشاري إستراتيجي في مجموعة سامسونج الاستراتيجية العالمية في كوريا الجنوبية، حيث قدم استشارات للمديرين التنفيذيين العالميين بشأن الإستراتيجية طويلة المدى في صناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية. وحصل أبو سيف على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إنسياد و بكالوريوس هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.