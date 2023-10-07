يورو يتجه صوب تسجيل أطول سلسلة خسائر في تاريخه

يتجه سعر اليورو لتسجيل انخفاض قياسي للأسبوع الثاني عشر مقابل الدولار، وفق موقع إنفيستينج دوت كوم.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات اليوم ارتفاعا ضئيلا عند 1.0575 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.0448 دولار.

ولا يزال اليورو يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مما يجعل سلسلة الانخفاضات هذه هي الأطول منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.

وأثر الدولار إلى حد كبير على تحركات اليورو مقابل العملة الأمريكية، إذ يتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وكانت آخر مرة سجل فيها الدولار مثل هذا الارتفاع أمام اليورو في عام 2014.

وارتفع الدولار مؤخرا بدعم من عمليات بيع سريعة للسندات الحكومية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.16 % إلى 1.2211 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع الدولار 0.36 % أمام الين عند 149.04 ين ياباني.

واستقر الفرنك السويسري في معاملات اليوم عند 0.9119 مقابل الدولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6359 دولار ويتجه صوب تراجع أسبوعي بنسبة 1.2%.