يورومني مصر يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة 18 سبتمبر

المال- خاص:

تستضيف القاهرة ، الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر “يورومني مصر 2017” يومى 18 و19 سبتمبر المقبل، والذي سيناقش عدداً من أهم الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة في السوق المصرية.



وقالت فيكتوريا بين، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن “يورومني مصر” سيوفر منصة مهمة تتيح لمتابعيه من قادة الأعمال وصُنّاع القرار، فرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى خلال مشاركتهم في فعاليات ومناقشات متعمقة وغير متحيزة.



ويركز “يورومني 2017 ” على القطاعات والفرص الاستثمارية الحيوية لمصر، والتي تُعد في الوقت نفسه فرصاً جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ تشهد جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة و منها: نظرة عامة على المناخ الاستثماري في مصر، وتطور أسواق رأس المال، والخصخصة، وقطاع التطوير العقاري، والتصنيع والتصدير، والشمول المالي والشركات الناشئة، وغيرها.



ومن ناحية أخرى، يناقش العديد من ممثلي كبرى مؤسسات التمويل العالمية، خططهم في السوق المصرية، وكيف يمكن لرؤوس الأموال الخاصة مشاركتهم في تنفيذ تلك الخطط.



وأضافت “فيكتوريا” أنه للمرة الأولى منذ عام 2011، تشعر رؤوس الأموال الدولية بالارتياح تجاه السوق المصرية، وعلى الرغم من استمرار التحديات فإنّ القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بخصوص أزمة النقد الأجنبي أواخر عام 2016 لم تؤد فقط لزيادة اهتمام مستثمري القطاع الخاص بمصر، ولكن نتج عنها أيضاً عودة أسواق السندات بقوة للسوق المحلية”.



وقد أكد “يورومني 2017 ” مشاركة العديد من كبار المتحدثين المحليين والدوليين في مؤتمر هذا العام، والذين يقيّمون مخاطر الاستثمار في مصر، ويناقشون أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة به، ومن بينهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الصناعة المهندس طارق قابيل، و جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات (EAEF)، و مؤيد مخلوف، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) .





