يورومني: الإسكندرية أفضل بنك SMEs بالشرق الأوسط

المال – خاصحصل بنك الإسكندرية على جائزة "أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط" من مؤسسة يوروموني العالمية، للعام الثاني على التوالي، تقديرا لجهوده في تطوير الخدمات التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال كليف هوروود، محرر مجلة يوروموني: إن بنك الإسكندرية



المال – خاص

حصل بنك الإسكندرية على جائزة “أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط” من مؤسسة يوروموني العالمية، للعام الثاني على التوالي، تقديرا لجهوده في تطوير الخدمات التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال كليف هوروود، محرر مجلة يوروموني: إن بنك الإسكندرية يعمل بشكل استباقي على دعم مكانته في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الملئ بالتحديات والعديد من الفرص، فقد كان عام 2016 عام النمو القوي لمحفظة القروض الممنوحة للقطاع،ويرجع ذلك إلى تقليل مدة اجراءات الحصول على التمويل بشكل كبير،حيث تصل حالياً في بعض الأحيان إلى ثلاثة أيام فقط.”

وصرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية إنتيزا سان باولو، قائلا: “سعداء بحصولنا على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، تقديرا لالتزام بنك الإسكندرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، التي يمثل تطويرها أحد أهم أولويات السلطات المصرية.”

وأضاف كامبيوني “إن استراتيجية البنك تركز على تقديم خدمات متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم حلول شاملة لهذه المشروعات من أجل تعزيز فرص حصولها على الإئتمان وكذلك جميع الخدمات المصرفية، فضلا عن باقة من الخدمات غير المصرفية ذات قيمة مضافة التي تهدف لرفع كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية، وهو ما يعكس إجمالا إصرار البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة لهذه الشريحة الهامة من المشروعات التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري”.

وتعد جوائز “يوروموني” للتميز من أهم الجوائز التي تقيم الخدمات المالية على مستوى العالم، والتي تمنح من خلال لجنة وفريق بحث خاص تقوم بالتقييم من خلال عدد من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والابتكار، وذلك على مدار 12 شهرًا من أجل تحديد الفائزين بالجوائز.