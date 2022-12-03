«يوروستات»: صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين والكهربائية تصعد 69% في 2021

ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين والكهربائية بنسبة 69% العام الماضي من حيث القيمة لتبلغ 42 مليار يورو (44.26 مليار دولار) متفوقة على الواردات لسنة ثانية، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” يوم الجمعة.

وزادت صادرات السيارات الهجين غير ذات القابس إلى 22.9 مليار يورو عام 2021، وزادت صادرات السيارات الكهربائية بالكامل إلى 12.3 مليار يورو والسيارات الهجين ذات القابس إلى 6.8 مليار يورو.

وقال يوروستات إن القيمة الإجمالية للواردات زادت 40 % إلى 29 مليار يورو وبلغت قيمة واردات السيارات الهجين غير ذات القابس 11.8 مليار يورو.

وتفوقت الصادرات على الواردات في عام 2020 بعد تخلفها‭‭‭ ‬‬‬عنها العام السابق.

وكانت بريطانيا أكبر وجهة لصادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين غير ذات القابس والسيارات الكهربائية بالكامل، حيث استقبلت 26% و28% من إجمالي صادراتهما على الترتيب، تليها النرويج والولايات المتحدة.

وذهبت نسبة كبيرة من صادرات السيارات الهجين ذات القابس إلى بريطانيا والصين والولايات المتحدة.

وكانت اليابان هي سوق المنشأ لما نسبته 23% من واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين غير ذات القابس في 2021. وبالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، استورد الاتحاد 43% من الواردات من الصين بينما استورد معظم السيارات الهجين ذات القابس من الولايات المتحدة.