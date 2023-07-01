يوروستات: التضخم في منطقة اليورو ينخفض إلى 5.5% خلال يونيو

واصل معدل التضخم هبوطه في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في يونيو الجاري، وسط هبوط تكاليف الطاقة رغم أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وكالة «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 % هذا الشهر، مقارنة بـ 6.1 % في مايو، بحسب البيانات ذاتها.

وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم وتحدثوا عن نسبة 5.6 %. وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %، يتوقع محللون أن يتواصل رفع معدلات الفائدة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7 % في يونيو مقارنة مع 12.5 % في مايو، بحسب «يوروستات».

وذكرت الوكالة أن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع أكثر إلى مستويات سلبية في مايو، لينخفض بنسبة 5.6 % في يونيو بعدما سجل تراجعاً بنسبة 1.8 % في مايو.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتذبذبة، بعض الشيء إلى 5.4 % في يونيو مقارنة بـ 5.3 % في مايو.

ويعد التضخم الأساسي مؤشراً رئيسياً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. وتقدم بيانات التضخم هذا الأسبوع صورة متفاوتة لكنها سمحت للبعض بالتوصل إلى استنتاجات بأن أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة لم تترسخ كثيراً في أوروبا.