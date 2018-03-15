يوروبا ليج.. أرسنال يكرر فوزه على ميلان ويقصيه من البطولة

- سالزبورج يطيح بدورتموند .. وليون يسقط فى فخ سسكا موسكو على المصرى كرر أرسنال الإنجليزى، فوزه على ضيفه ميلان الإيطالى، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "الإمارات"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، فى إياب دور الستة عشر من الدورى الأوروبى لكرة القدم، ليصعد

– سالزبورج يطيح بدورتموند .. وليون يسقط فى فخ سسكا موسكو



على المصرى

كرر أرسنال الإنجليزى، فوزه على ضيفه ميلان الإيطالى، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الإمارات”، بالعاصمة الإنجليزية لندن، فى إياب دور الستة عشر من الدورى الأوروبى لكرة القدم، ليصعد للدور ربع النهائى لليوروبا ليج، بمجموع لقاءى الذهاب والعودى بنتيجة 4-1.

وأحز أهداف المدفعجية كل من داني ويلبيك فى الدقيقتين 39 من ركلة جزاء و86، وجرانيت تشاكا 71، فيما سجل هاكان كالهان أوجلو هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 35، علما بأن لقاء الذهاب في ملعب “سان سيرو” انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وكانت كبرى المفاجأت بتوديع بوروسيا دورتموند الألماني المسابقة، على يد مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوى، بعدما فشل في التأهل إلى الدور ربع النهائي، بتعادلهما السلبى بدون أهداف، بعد الخسارة ذهاباً فى ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وفجر سسكا موسكو الروسى، مفاجأة أخرى بالفوز على ليون الفرنسى فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعوض خسارته ذهابا بهدف نظيف فى روسيا، ويتأهل لربع النهائى بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بنتيجة إجمالية 6-5.