«يورميد» تخطط لإنشاء مصنع مستلزمات طبية باستثمارات 200 مليون جنيه

تخطط شركة يورميد للمستلزمات الطبية لإنشاء مصنع مستلزمات طبية باستثمارات أجنبية مشتركة تصل إلى 200 مليون جنيه، خلال عام 2023، يستهدف التصدير فى المقام الأول.

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس مجلس إدارة «يورميد»، ورئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن شركته حققت 10 ملايين دولار مبيعات خلال عام 2021، بينها 5 ملايين من الصادرات.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «يورميد» تخطط لنسب نمو بين 5 إلى %10 فى قيمة صادراتها خلال العام الحالى مقارنة مع 2021، وتدرس إنشاء مكتبين أحدهما فى السعودية والآخر فى كندا لدعم خططها التوسعية فى الأسواق التصديرية.

وأكد إسماعيل تخصيص شركته قرابة %10 من مبيعاتها السنوية للخدمة المجتمعية، وبخاصة مشروعات دعم أبناء بعض الأحياء بالقاهرة، ومن ضمنها حى الجمالية، مشددًا على أهمية التكافل الاجتماعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتمتلك «يورميد» مصنعًا على مساحة 10 آلاف متر فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتصدّر منتجاتها إلى 50 دولة، أبرزها السعودية، والبرازيل، وأنجولا، وتونس، واليونان، وينتج المصنع القطن، والشاش، والأقنعة الواقية الطبية، والسرنجات بأنواعها، والكانيولات، ومنتجات أخرى.

وفى سياق متصل، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع الطلب على منتجات المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا»، كما انخفضت أسعارها محليًا.

وتعد الكمامات من أبرز المنتجات الطبية التى شهدت طلبًا خلال أزمة كورونا، والتى استمرت حدتها عامين متتاليين.

وأضاف أنه رغم تراجع الطلب على قطاع المستلزمات الطبية عما كانت عليه خلال أزمة كورونا، فإن القطاع ما زال جاذبا لاستثمارات جديدة، خاصة أن الطلب بشكل عام على المستلزمات الطبية لا يتوقف، وأن السلع به تصنف على أنه «إستراتيجية».

ويقدر عدد الشركات العاملة فى قطاع المستلزمات الطبية فى السوق المصرية بنحو 200، بحسب رئيس شعبة المستلزمات الطبية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح الأحد الماضى فعاليات المؤتمر الطبى الأفريقى الأول، والذى انعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية «مركز المنارة للمؤتمرات الدولى»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء فى المجال الطبى.