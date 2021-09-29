يوتيوب يحذف قنوات «آر.تي» الروسية الناطقة بالألمانية بسبب معلومات مضللة حول «كوفيد-19»

قال متحدث باسم يوتيوب: "يوتيوب لديه دوما إرشادات مجتمعية واضحة تحدد ما هو مسموح به على المنصة"

حذفت منصة يوتيوب التابعة لشركة “ألفابت” قنوات “آر.تي” الروسية المدعومة من الدولة والناطقة بالألمانية قائلة إنها انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم يوتيوب: “يوتيوب لديه دوما إرشادات مجتمعية واضحة تحدد ما هو مسموح به على المنصة”.

وفي البداية تم إعطاء مخالفة لقناة آر.تي باللغة الألمانية لتحميلها محتوى ينتهك سياسة التضليل بشأن “كوفيد-19” على يوتيوب، مما أدى إلى تعليق حقوق النشر على المنصة لمدة أسبوع.

وقال يوتيوب إنه خلال فترة التعليق حاولت المحطة الروسية استخدام قناة أخرى للتحايل على الحظر المفروض على التحميل.

وأضاف المتحدث: “نتيجة لذلك، تم حذف القناتين لخرقهما شروط خدمة يوتيوب”.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.77 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و967720.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 692291 43218853



الهند 447373 ‭ 33697581‬



البرازيل 594653‬ ‭ ‭21366395‬



المملكة المتحدة 136375 ‭‬ ‭7736235‬



روسيا 414519 ‭ ‬ ‭7464708‬



تركيا 63576 7094331‬



فرنسا 116537 6995628



إيران 119888 ‭ ‬ ‭5559691‬



الأرجنتين 114955 ‭‬ ‭5251940‬



كولومبيا 126178 ‭.‬ ‭4952690‬



وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



23 – العراق 22187‬ ‭ ‭1998615‬



36‬‬‬‬- المغرب 14225‬ ‭ ‭930891‬



‭41‬ – الأردن 10703 821840



46 – الإمارات 2094 735457



47 ‬- تونس 24794 705474



49 – لبنان 8364 622983