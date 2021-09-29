«يوتيوب» يبدأ حجب المحتوى المناهض للقاحات فيروس كورونا

مثل مقاطع الفيديو التي تقول إن اللقاحات تسبب أضرارا صحية مزمنة أو معلومات خاطئة عن المواد الموجودة فيها

أعلن موقع “يوتيوب” أنه شرع في حجب المحتوى الذي يتضمن رسائل سلبية ضد جميع اللقاحات، مثل مقاطع الفيديو التي تقول إن اللقاحات تسبب أضرارا صحية مزمنة أو معلومات خاطئة عن المواد الموجودة فيها.

محتوى مناهض للقاحات كورونا

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بدأ موقع الفيديوهات الشهير التابع لشركة “جوجل” في حجب العديد من قنوات الفيديو المرتبطة بالنشطاء البارزين المناهضين للقاحات، بما في ذلك جوزيف ميركولا وروبرت إف كينيدي جونيور، اللذان يقول الخبراء إنهما مسؤولان جزئيا عن المساعدة في زرع الشكوك التي ساهمت في إبطاء معدلات التطعيم في جميع أنحاء البلاد .

من جانبها، ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، سيقوم موقع يوتيوب بإزالة المحتوى الذي يحتوي على معلومات خاطئة مثل الادعاء بأن أي لقاح معتمد يعتبر خطيرا أو يسبب عيوبا صحية مزمنة أو لا يقلل من انتشار المرض.

وقال مات هالبرين، الرئيس العالمي للثقة والأمان في موقع “يوتيوب”، إن المعلومات الخاطئة عن اللقاح كانت مشكلة عالمية وقد ساهمت في انتشار الأكاذيب حول اللقاحات.

وتابع “المعلومات الخاطئة عن اللقاحات تظهر على مستوى العالم، وتظهر في جميع البلدان والثقافات”.

وأضاف المسؤول بـ موقع يوتيوب أن الأكاذيب حول لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، التي نُسبت خطأً إلى التسبب في التوحد، كانت مثالا على المعلومات الخاطئة التي سيستهدفها موقع “يوتيوب”.

وتابع، إن المبادئ التوجيهية الجديدة ستظل تسمح بعرض فيديوهات تشتمل على شهادات يدلي بها الأشخاص حول أخذ اللقاحات ومناقشة سياسات اللقاح وسجلات حول الفشل التاريخي في برامج اللقاح، طالما أن المحتوى لا يتضمن معلومات خاطئة واسعة أو يروج للتردد بشأن اللقاح.