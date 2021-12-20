«يوتيوب» تخفض أسعار عروضها الرياضية والترفيهية والإخبارية 15 دولارًا بعد غلق شبكات «ديزنى»

خفضت قنوات يوتيوب التليفزيونية على الانترنت قيمة اشتراكاتها للمشتركين 15 دولارا لتستقر عند 49.99 دولار بدلا من 64.99 دولار بعد حذف قنوات شركة ديزنى الـ 18 ومنها «ABC و ESPN» الشهيرتين فى الولايات المتحدة بسبب النزاع المالى بين عملاقى الميديا الأونلاين وعدم التوصل لاتفاق بينهما مع نهاية الأسبوع الماضى.

ويتجاوز عدد مشتركى ديزنى فى شبكة قنوات يوتيوب المملوكة لشركة جوجل الأمريكية أكبر محرك بحثى فى العالم أكثر من 4 ملايين شخص لتصبح أكبر شبكة تليفزيون تقدم عروضها على الانترنت فى العالم ،وتشمل قنوات ديزنى المتعددة ، ومنها الرسوم المتحركة، وفوكس للأفلام السينمائية، و ناشيونال جيوجرافى للاكتشافات الجغرافية والطبيعية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شبكة قنوات يوتيوب حذرت العملاء الأسبوع الماضى وقالت أن صفقته الخاصة بمجموعة قنوات ديزنى انتهت 17 ديسمبر الجارى ، وأنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق عادل بخصوص قيمة الاشتراك الجديد التى يتعين على شركة «ديزنى» دفعه نظير عرض قنواتها المتعددة.

وقد توقفت جميع قنوات شركة ديزنى على موقع يوتيوب بداية الأسبوع الجارى لتخرج شاشاتها مظلمة، ليخسر العملاء 18 قناة منها قنوات محلية تابعة لشبكات ABC و ESPN وقنوات أخرى تحت مظلة ديزنى نشمل قنوات إخبارية وتسجيلية واستعراضات غنائية وأفلام الأبطال السوبر وأفلام ناشيونال جيوجرافيك وايلد عن الطبيعة والحيوانات المتوحشة والأحداث الغريبة والنادرة وقناة CNET الثقافية والألعاب الفيديو العالمية.

ديزنى شريك مهم ليوتيوب

يوتيوب

ومع ذلك أعلن موقع يوتيوب أن شركة ديزنى شريك مهم بالنسبة له ، وأن المحادثات مازالت جارية معها وأن هناك جهودا مكثفة للحفاظ على محتواها من القنوات ،ولكنه يطلب منها كما هو الحال مع جميع الشركاء نفس المعاملة كأى شركة تلفزيون أخرى بتقديم نفس الأسعار التى تدفعها للخدمات ذات الحجم المماثل عبر قنوات ديزنى طالما أن يوتيوب تعرضها.

ويرحب موقع يوتيوب باتفاقية جديدة بشرط التوصل إلى شروط عادلة مع شركة ديزنى ، ومشيرا بأنه إذا لم يتمكن من الوصول إلى صفقة فلن تكون القنوات المملوكة لها متاحة على شاشات يوتيوب، ويظل محتوى ديزنى متوقفًا عن العمل على منصة الموقع ،رغم أن هذا المحتوى يتضمن مباريات كرة القدم العالمية وكرة السلة الشعبية بين الأمريكيين .

وأكدت شركة ديزنى أنها جاهزة للتوصل إلى اتفاق عادل مع جوجل و يوتيوب بأسرع ما يمكن لتقليل الإزعاج الذى سببته لمشاهدى العروض الجذابة والعديدة التى تعرضها شاشات يوتيوب ، والمحافظة على المستخدمين لقنواتها عند أعلى مستوى ،ولاسيما مع القيود الجديدة التى فرضتها بعض الحكومات بسبب انتشار السلالة الجديدة أوميكرون التى يزداد العدوى منها فى العديد من الدول من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا وحتى الولايات لمتحدة وكندا.

صراع جوجل وروكو

وظهر نزاع آخر بين جوجل وشركة روكو فى بداية العام الجارى ، ترتب عليه ترك روكو لموقع تطبيقات فيديوهات يوتيوب ، ومتجها للبحث عن عملاء جدد، بينما قامت شركة يوتيوب تمديد عقدها مع شبكة NBC يونيفيرسال فى أكتوبر الماضى للحفاظ على قنواتها المتعددة والمشهورة عالميا، ومنها برافو و أوكيجين و تيلموندو و SyFy, E! و USA و CNBC وفريفورم التى تظهر على موقع يوتيوب وتحقق مشاهدات بالملايين.

كما وفرت شركة يوتيوب لينك على صفحتها على الويب لمساعدة عملاءها من المستخدمين لشبكات ديزنى التى توقفت قنواتها لتبلغهم بأحدث الأخبار عن اتفاقها مع شركة ديزنى ومنها معلومات عن القنوات التى تأثرت بتعلق الاتفاق بينهما وانخفاض أسعار الاشتراك والطرق البديلة لمشاهدة قنوات ديزنى على مواقع أخرى ، غير أن هذه القنوات قد تعود إلى منصة يوتيوب فى أى وقت بمجرد التوصل إلى اتفاق بينهما.

وفى المقابل أكدت ديزنى أنها جاهزة للتوصل إلى اتفاق عادل مع جوجل و يوتيوب بأسرع مما يمكن لتقليل الإزعاج الذى سببته لمشاهدى العروض الجذابة والعديدة التى تعرضها شاشات يوتيوب، والمحافظة على المستخدمين لقنواتها عند أعلى مستوى ،ولاسيما مع القيود الجديدة التى فرضتها بعض الحكومات بسبب انتشار السلالة الجديدة أوميكرون التى يزداد العدوى منها فى العديد من الدول من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا وحتى الولايات لمتحدة وكندا.

وأبلغ المتحدث الرسمى لشركة ديزنى صحيفة واشنطن بوست أن شركة جوجل هى المتسببة فى توقف عروضها الرياضية والإخبارية و الترفيهية على الهواء مباشرة على شاشات يوتيوب التابعة لها والتى يشاهدها معظم الأمريكيين والعديد من المستخدمين لها فى أنحاء العالم ، وأنها تواصل التفاوض معها ، ولكنها للأسف رفضت التوصل إلى اتفاق عادل للطرفين حتى الآن.