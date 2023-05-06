«يوتوبيا» للأدوية تحقق 835 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«يوتوبيا» للأدوية مبيعات بقيمة 835 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 742 مليون جنيه 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتأسست شركة «يوتوبيا فارما» عام 2008 كشركة متخخصة في إنتاج المستخضرات الدوائية، إذ تقوم الشركة حاليًا بإنتاج 40 صنفا دوائيا، ويتم توزيعها في السوق المصرية والسعودية فقط.

أعلن الدكتور السعيد كامل العضو المنتدب لشركة يوتوبيا للصناعات الدوائية عن إنشاء شركته مصنعا للأدوية بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه.

أضاف أن شركته تستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 600 مليون جنيه توجه حصيلتها لاستكمال إنشاء المصنع الأول للشركة والذي يقع علي مساحة 18 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد حرص شركته على إنشاء مصنعها وفقًا للمواصفات الأوروبية لضمان توفير أفضل الأصناف الدوائية للسوق المحلية وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى التوسع خارجيًا عَبر تصدير منتجات يوتوبيا إلي الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة.

كما وقعت «يوتوبيا فارما» عقد إنشاء منطقة صناعات دوائية متكاملة في تنزانيا علي مساحة 50 ألف متر وبإجمالي استثمارات 60 مليون دولار، ضمن المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا والتي تمتلكها شركة السويدي إليكتريك.

جاء ذلك خلال احتفال جمهورية تنزانيا الاتحادية بالعيد القومي لتنزانيا ضمن فعاليات معرض أكسبو 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات.

كما قامت الشركة بطرح مبادرة منذ بداية أزمة كورونا تحت اسم (يوتوبيا الخير) لتوفير جميع أدويتها مجانا لغير القادرين، ومساعدة الأشخاص الذين توقف دخلهم بسبب أزمة كورونا فى القطاعات التى تأثرت بالأزمة، حيث تم توجيه المريض لمندوبين الشركة بكافة المحافظات وكذلك بعض الصيدليات لتسليم الدواء مجانا لهم، وكانت محافظات الدلتا والإسكندرية من أكثر المحافظات استفادة من هذه المبادرة حيث وفرت شركة يوتوبيا أدوية لغير القادرين بما يتجاوز 6 ملايين جنيه مصرى.