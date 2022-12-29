«يوتوبيا فارما»: إنشاء منطقة صناعات دوائية في تنزانيا باستثمارات 60 مليون دولار

حققت شركة «يوتوبيا فارما » للأدوية مبيعات بقيمة 363 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة إلى 742 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وقعت «يوتوبيا فارما» عقد إنشاء منطقة صناعات دوائية متكاملة في تنزانيا علي مساحة 50 ألف متر وبإجمالي استثمارات 60 مليون دولار، ضمن المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا والتي تمتلكها شركة السويدي إليكتريك.

جاء ذلك خلال احتفال جمهورية تنزانيا الاتحادية بالعيد القومي لتنزانيا ضمن فعاليات معرض أكسبو 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات.

أعلن الدكتور السعيد كامل العضو المنتدب لشركة يوتوبيا للصناعات الدوائية عن إنشاء شركته مصنعا للأدوية بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه.

أضاف أن شركته تستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 600 مليون جنيه توجه حصيلتها لاستكمال إنشاء المصنع الأول للشركة والذي يقع علي مساحة 18 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد حرص شركته على إنشاء مصنعها وفقًا للمواصفات الأوروبية لضمان توفير أفضل الأصناف الدوائية للسوق المحلية وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى التوسع خارجيًا عَبر تصدير منتجات يوتوبيا إلي الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة.