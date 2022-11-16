«يوتوبيا فارما» تحقق مبيعات بقيمة 742 مليون جنيه في 2021

حققت شركة «يوتوبيا فارما» مبيعات بقيمة 742 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وتأسست شركة «يوتوبيا فارما» عام 2008 كشركة متخخصة في إنتاج المستخضرات الدوائية، إذ تقوم الشركة حاليًا بإنتاج 40 صنفا دوائيا، ويتم توزيعها في السوق المصرية والسعودية فقط.

أعلن الدكتور السعيد كامل العضو المنتدب لشركة يوتوبيا للصناعات الدوائية عن إنشاء شركته مصنعا للأدوية بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه.

أضاف أن شركته تستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 600 مليون جنيه توجه حصيلتها لاستكمال إنشاء المصنع الأول للشركة والذي يقع علي مساحة 18 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد حرص شركته على إنشاء مصنعها وفقًا للمواصفات الأوروبية لضمان توفير أفضل الأصناف الدوائية للسوق المحلية وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى التوسع خارجيًا عَبر تصدير منتجات يوتوبيا إلي الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة.

كما وقعت «يوتوبيا فارما» عقد إنشاء منطقة صناعات دوائية متكاملة في تنزانيا علي مساحة 50 ألف متر وبإجمالي استثمارات 60 مليون دولار، ضمن المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا والتي تمتلكها شركة السويدي إليكتريك.

جاء ذلك خلال احتفال جمهورية تنزانيا الاتحادية بالعيد القومي لتنزانيا ضمن فعاليات معرض أكسبو 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات.

حضر توقيع العقد سامية سرور، رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية ووزيرة الاستثمار التنزانية ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من رجال الدولة في تنزانيا.

كما حضر توقيع العقد ايضا المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركات السويدي اليكتريك والتي تم تخصيص لها قطعة أرض بمساحة 2 مليون متر لإقامة منطقة صناعية مصرية في تنزانيا.

وقال الدكتور السعيد كامل إن هدف شركة يوتوبيا يتماشي مع توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في قارة إفريقيا كبعد استراتيجي، خاصة أن تنزانيا هي أفضل بوابة لقارة لأفريقيا بسبب وجود ميناء دار السلام وهو من أكبر الموانئ الإفريقية ويعتبر شريان الحياة لدول شرق إفريقيا East African Communities (EAC) وبسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي لتنزانيا والتسهيلات الممنوحة للشركات المصرية.