«يوتراست» تطلق أنظمة جديدة للاشتراك الشهري لخدمات اختبار البرمجيات والأنظمة

أعلنت يوتراست الشركة المصرية المتخصصة في مجال اختبارات البرمجيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تدشينها باقة جديدة من الخدمات، تتمثل في أنظمة الاشتراك الشهري لخدمات اختبار البرمجيات والأنظمة الذكية المقدمة للشركات سواء المحلية أو العالمية.

و تقدم “يوتراست” 41 نوعًا من اختبار البرمجيات والأنظمة الذكية، اعتمادًا على تقنيات وتكنولوجيات رائدة طبقًا للمعايير الدولية الأيزو 29119 وأيضًا على كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى احترافي.

وتتيح تلك الأنظمة المرونة الكاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك من خلال مجموعة مختلفة من الباقات الشهرية تحتوي على خدمات متنوعة معتمدة على ساعات تشغيل مختلفة، وكذلك إمكانية ترحيل ساعات التشغيل المتبقية للشهر التالي وذلك للحفاظ على موارد العملاء وتعد هذه الاختبارات سابقة هي الأولى من نوعها تقدمها شركة مصرية بهذا النظام.

وتتميز أنظمة الاشتراك الشهري بتكلفة محددة، مع عدم وجود اي تكاليف غير معلومة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية في التعامل مع العملاء.

وأعرب أحمد عيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوتراست، عن سعادته بحجم الإقبال للفكرة التي حظيت بثقة وتأييد الكثير من الشركات في قطاعات كثيرة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تلك الأنظمة يأتي تحقيقًا لإستراتيجية يوتراست لمساعدة الشركات على تخفيض تكاليف الإنتاج مع تحسين جودة منتجاتها.

وأضاف أن جودة الخدمات المقدمة للعملاء هي شعار الشركة والتي اكتسبت من خلاله ثقة العملاء وهو ما اهلها لتصبح واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال اختبار وجودة البرمجيات حيث يعد الهدف الرئيسي لفريق “يوتراست” هو ضمان الجودة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا، وتلبية جميع الاحتياجات على فترات زمنية محددة بما يتناسب واحتياجات العملاء.