يواكيم لوف : كرة القدم في ألمانيا مختلفة ورائدة في أوروبا بالكامل

يرى يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن مستوى كرة القدم في «البوندزليجا» هو الأفضل والأكثر اختلافًا في أوروبا بالكامل، وذلك بعد أسابيع قليلة من استئناف النشاط مرة أخرى.

ويُعد الدوري الألماني هو الأول من بين البطولات الكبرى في أوروبا، الذي استطاع استئناف نشاطه ومبارياته بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد توقفه لمدة أكثر من شهرين متواصلين.

وقال لوف، خلال تصريحات رسمية لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: الكرة في ألمانيا هي بمثابة نوع مختلف من كرة القدم

وعن مستوى اللعب منذ عودة الدوري إلى الآن، قال لوف: أنا متفاجئ بشكل إيجابي من المستوى العالي من الطموح من اللاعبين والفرق، وطرق اللعب، لذلك ألمانيا الآن رائدة في كرة القدم في أوروبا.

وأضاف: الكل عاد إلى الملعب ملئ بالحماس والرغبة لتسجيل الأهداف والاستمتاع باللعب، ذلك كان له تأثير إيجابي على اللاعبين.