ينظمه أفريكسيم بنك.. «تصديري الصناعات الهندسية» يشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية لزيادة الصادرات للقارة السمراء 

شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023 وهو المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي نظمه أفريكسيم بنك بهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية، مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.

وأضافت مي حلمي، في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقية، خاصة أن الإنتاج المصري الهندسي يحظى بسُمعة طيبة في أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وأكدت مي حلمي أن استضافة مصر المعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية، وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الأفريقية، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز مشروعات التصنيع، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.