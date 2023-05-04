ينتج 15 طن يوميا.. تشغيل مصنع غزل 4 نهاية الشهر وتجهيز 135 ألف قنطار قطن

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى تشهد افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا الى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.

أكد محمود عصمت، أن يد التطوير والتحديث لم تمتد الى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها فى مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 الجديد نهاية مايو الجاري استعدادا للافتتاح وتوفير 135 ألف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.

وناقش الدكتور عصمت خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لمعوقات تحول دون ذلك وأشار الى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة و أعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين.

تابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد على كيفية استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية، ومراجعة الزى الخاص بالعاملين وتطوير المناطق المحيطة بالشركة فى إطار تطوير المنطقة بوجه عام.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.