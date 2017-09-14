يمن الحماقى: 25% فقط من تمويلات مبادرة المركزى ذهبت لمشروعات جديدة

❐ متابعة «السيسى» المباشرة كانت ستحدث فارقًا كبيرًا فى النتائج أسوة بملف «تعديات الأراضى» ❐ تعريف «متناهية الصغر» لا يتسق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.. وأقصى المرأة وخريجى المعاهد ❐ مصر لم تنجح بعد فى تنفيذ الحاضنات والعناقيد الصناعية لتحقيق طفرة بتنمية القطاع ❐

❐ متابعة «السيسى» المباشرة كانت ستحدث فارقًا كبيرًا فى النتائج أسوة بملف «تعديات الأراضى»

❐ تعريف «متناهية الصغر» لا يتسق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.. وأقصى المرأة وخريجى المعاهد

❐ مصر لم تنجح بعد فى تنفيذ الحاضنات والعناقيد الصناعية لتحقيق طفرة بتنمية القطاع

❐ يجب تيسير ضمانات الحصول على القروض.. وغير منطقى مطالبة مشروع حديث بقوائم مالية لـ3 سنوات سابقة

❐ لا فرصة للنمو فى ظل عدد المستثمرين الحالى.. ونعانى من احتكارات فى إنتاج السلع وقلة الكفاءة

دعاء حسنى

كشفت دراسة حديثة للجنة البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمى، التابعة لوزارة التعليم العالى، أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة «SME’s»، لم تنجح بالدرجة المطلوبة إلى الآن فى زيادة عدد المشروعات الصغيرة وتشغيل الشباب، وفقاً للدكتورة يمن الحماقى مقرر اللجنة.

وعكفت الدراسة على تقييم نتائج المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطلع العام الماضى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى قام على إثرها البنك المركزى بإصدار تعليمات للجهاز المصرفى بتقديم تمويلات بــ200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.

وقالت الدكتورة يمن فى حوارها لـ«المال»، إن عدم تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة فى عامها الأول، يرجع إلى أن المبالغ التى ضُخت لتمويل مشروعات القطاع من البنوك لا تتسق مع رقم التمويل المستهدف سنويا والبالغ 50 مليار جنيه فى أول سنة لتطبيقه، حيث أثبتت الدراسة أن التمويل الذى منح لم يتجاوز 10 مليارات جنيه العام الماضى، كما أنه تم توجيه %75 منه لتمويل مشروعات قائمة فعلياً، مقابل %25 فقط لمشروعات جديدة.

ويشجع البنك المركزى، البنوك لتمويل مشروعات الـ «SME’s»،، عبر إعفاء البنوك التى ستقدم تمويلا لتلك المشورعات من الاحتياطى الإلزامى المفترض سداد للبنك المركزى.

وفسرت الدكتورة يمن نتائج الدراسة التى أعدت تحت عنوان «خارطة طريق إمكانية تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خدمة أهداف التنمية فى مصر»، لتقييم مبادرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأنه لا يتم بذل الجهد الكافى لاستيعاب المشروعات الصغيرة وتشغيل الشباب بتلك المشروعات، ولم تنجح مصر إلى الآن فيما تقوم به الدول المتقدمة فى هذا المجال وهو الحاضنات والعناقيد الصناعية.

ومن أهم المشاكل التى شخصتها الدراسة، التعريف الحالى لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، حيث لا يتسق التعريف مع الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مما يخرج فئات عديدة من الاستفادة من التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات.

وأوضحت أن تعريف مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر مر بعدة مراحل، وكان هناك خلاف حوله من الجهات الممولة، حيث كان هناك تعريف للصندوق الاجتماعى سابقا قبل تحوله لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما كان القانون رقم 141 لسنة 2004 يمنح الصندوق الاجتماعى الآلية الأساسية للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحدد الصندوق تعريفا لها حينها بأنها 50 ألف جنيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة حتى مليون ثم رفعت لـ2 مليون جنيه، ثم كان تعريف آخر للبنك المركزى مختلف تماما عن تعريف الصندوق لتلك المشروعات وبأرقام أعلى بكثير.

وصنف تعريف «البنك المركزى» الشركات الصغيرة بتلك التى يتراوح رأسمالها من 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية، بينما الشركات متناهية الصغر هى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، والشركات المتوسطة يتراوح رأسمالها بين 5 و15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 إلى 5 ملايين لغير الصناعية.

وأشارت مقرر لجنة الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمى إلى أن الإنجاز الذى تم مؤخرا هو إصدار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمشرف على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، متسقا مع تعريف البنك المركزى، ليصبح بمصر تعريف موحد تلك المشروعات، خاصة أن البنوك تقود عملية تمويل تلك المشروعات حاليا، ولكن النقد على ذلك هو رفع رأس المال للمشروعات الصغيرة بما لا يتسق مع الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت أنه لا تزال فئات كثيرة يمكن أن تنشئ مشروعات برأسمال أصغر من الأرقام المحددة، وهناك ردود على ذلك بأن تلك الفئة تدخل فى إطار مشروعات متناهية الصغر، ولكن المسئول عن الأخيرة هيئة سوق المال، والتى تضع إجراءات صارمة لتسجيل الجمعيات الأهلية لتكون مهيئة لتقديم قروض لـ«متناهية الصغر».

وترى الدراسة أن تمويل المشروعات متناهية الصغر تحديداً، بحاجة إلى مزيد من العمل عبر متابعة نشاط تلك الجمعيات، وإتاحة فرص أكبر لمن يريد الدخول فى تمويل مشروعات متناهية الصغر، ولعب البنوك دورًا أكثر كفاءة وفاعلية لتمويل تلك المشروعات.

وتابعت الدراسة: مصر لا تستطيع تحقيق الطموح والنهضة التى تسعى إليها فى ظل أعداد المستثمرين الحالية، لدينا تركز رهيب فى الاستثمار، فكل سلعة يتحكم بها عدد من المنتجيين مما يقلص المنافسة المطلوبة، فإذا رفعت كفاءة السوق وسهلت حرية الدخول إليه، سيمثل مدخلًا قويًا لزيادة قاعدة المستثمرين، والتعريف من الممكن أن يمنع كثيرًا من الفئات من الاستفادة من هذا المجال رغم الطاقات البشربة الهائلة سواء خريجى الدبلومات أو قطاع المرأة الواعد جدا.

وأضافت الدكتورة يمن أن الدراسة أثبتت أن ضمانات البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مراجعة، خاصة أنها تطلب قوائم مالية عن آخر 3 سنوات، وهذا الضمان من الصعب تحقيقه للشركات الراغبة بالدخول حديثاً فى السوق، ويمكن تجاوز ذلك الشرط عبر إنشاء شركات للتأمين على القروض.

ورحبت بقبول البنوك مؤخرًا للقيم المنقولة كـ«السيارات على سبيل المثال»، كضمانات لمنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعد تسهيلا لمناخ الاستثمار.

واختتمت حوارها لـ«المال»، قائلة: «إذا اهتم الرئيس السيسى بشكل مباشر بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، لكانت النتائج اختلفت، وكان من الممكن تشكيل هيئة فنية ترصد وتتابع ما يتم فى هذا الملف، أسوة بما تم فى ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة الذى شهد تحركا ونتائج ملموسة فى وقت قياسى، لعمل كل أجهزة الدولة تحت قيادة الرئيس مباشرة».