يمنى الشريدى: 150 سيدة أعمال للترويج لفرص الاستثمار بمصر

عمر سالم قالت يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات مصر، أنه تمت استضافة 150 من سيدات الأعمال فى العالم تستضيفهن الجمعية خلال مؤتمرها الرابع، مشيرة إلى أن الجمعية تهدف لخلق جو مناسب لنجاح سيدات مصر، ونركز على استقطاب سيدات الأعمال من…

عمر سالم

قالت يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات مصر، أنه تمت استضافة 150 من سيدات الأعمال فى العالم تستضيفهن الجمعية خلال مؤتمرها الرابع، مشيرة إلى أن الجمعية تهدف لخلق جو مناسب لنجاح سيدات مصر، ونركز على استقطاب سيدات الأعمال من دول العالم لتوصيل رسالة بأن الأوضاع أصبحت جيدة وبها فرص استثمارية رائعة.

وأضاف خلال المؤتمر الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر، أن المؤتمر الرابع سيناقش كيفية أن تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة رائدة وقائدة لعمليات التنمية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تحاول إنشاء شركة لتحسين البيئة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مصريا إيطاليا فى مجال النسيج من خلال دور الجمعية، موضحة: ” لابد أن نشكر كل الجهات الحكومية منها وزارات الصناعة والاستثمار والطيران والثقافة لتنظيم هذا المحفل فهو نموذج للتعاون بين القطاع الخاص والحكومة”.

