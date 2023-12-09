«يمنح شهادات تمريض مزورة».. سقوط عصابة تدير كيانًا وهميًا في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة في مجال التمريض بمحافظة البحيرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قد أكدت تكوين 4 أشخاص -لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي البحيرة والإسكندرية- تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية بدون ترخيص بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

واتضح من التحريات تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات “مزورة” تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي، مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجرءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية، 11 جهاز “لاب توب، إسكانر”، أدوات مستخدمة في التزوير، عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي بمجال التزوير، باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.