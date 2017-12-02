يمكن يصل محطتها الثالثة بالتوسع في 3 دول عربية

المال – خاص

وقعت منصة يُمكن.كوم Yomken.com إتفاقيات تفاهم مع كل من مؤسسة تك ترايبز بالأردن، مختبر هابي سمالة بالمغرب، ومؤسسة نبني فلسطين لنشر خدمات الابتكار التشاركي في هذه الدول الثلاث بعد النجاح الذي تم تحقيقه في مصر وتونس ، وفقاً لبيان للمنصة .



تقوم منهجية الابتكار التشاركي على دراسة وصياغة تحديات محددة تواجه مختلف الجهات وطرحها على جموع المبتكرين، والطلاب، والعلماء الذين يقومون بدورهم بتقديم حلول فعالة، مبتكرة، واقتصادية من خلال المنصة الإلكترونية يُمكن.كوم.



ساهم الابتكار التشاركي في خلال الخمسة أعوام الماضية في تقديم أكثر من ٤٠ ابتكار محلي الصنع ورخيص التكلفة للسوق من ضمنهم: فلتر منزلي للمياه الجوفية، آلة لجني القطن المصري طويل التيلة، حل لفرز الخضروات آلياً عن طريق الذكاء الاصطناعي، شاحن هواتف نقالة يعمل بدينامو الدراجة، وغيرها من الحلول غير المكلفة.



كما تساهم المنصة في تشجيع العديد من المبتكرين في تحويل أفكارهم لتكون حلول قابلة للتنفيذ وتسجيلها كبراءات إختراع وتسويقها على مستوى دولي.



وقال البيان أن تصاعد وتيرة التنافس التكنولوجي في الاقتصاد الدولي، وفي ظل قلة التمويل وكفاءة إدارة البحث العلمي في العالم العربي، تسعى يُمكن.كوم Yomken.com إلى التوسع والانتشار إقليمياً لنشر خدمات “الابتكار التشاركي” من خلال ربط التحديات الصناعية والمجتمعية بأحدث ابتكارات مجتمع البحث العلمي في العالم العربي مما يعزز من القيمة المضافة ويخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة.



وقال تامر طه مؤسس منصة يُمكن.كوم أن التوسع التوسع الجغرافي يأتي ضمن جهود المنصة الحثيثة تجاه الانتشار إقليميا ونشر منهجية الابتكار التشاركي، كأحد الحلول الفعالة للتحديات التنموية والصناعية في المنطقة، وذلك بعد نجاح توسعنا في تونس العام الماضي.”



جدير بالذكر أن المنصة قد حصلت مؤخراً على دعم من قبل إكسبو لايف، التابع لإكسبو ٢٠٢٠ دبي، لتيسير هذا التوسع وتوفير تمويل لعدد من الابتكارات التي تشارك في حل التحديات المُقدمة من المؤسسات والشركات المجتمعية بكل من المغرب والأردن.





تهدف منصة يُمكن.كوم إلى توفير خدمات البحث والتطوير بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة من خلال منهجيتها الخاصة للابتكار التشاركي، وذلك للشركات، المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وغيرهم لحل التحديات البيئية والمجتمعية والصناعية. كما تتيح المنصة مساحة للمبتكرين لعرض الحلول والابتكارات، المشروعات، براءات الاختراع ودراسات السوق ليتم ربطهم بالمستثمرين ومن يرغب في التعاون معهم من مختلف التخصصات. تأسست المنصة في ٢٠١٢ بمصر وتوسعت في ٢٠١٦ لتنطلق في تونس رغبة منها لتوفير خدماتها بكامل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



هابي سمالة Happy Smala هو مختبر مبتكر يهدف إلى تعزيز ودعم المبادرات في مجالات الأعمال التجارية الخضراء، والأعمال التجارية الاجتماعية والمشاريع الثقافية في المغرب وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية.



بينما تهدف مؤسسة نبني فلسطين Build Palestine إلى تمكين الجماهير من المشاركة في حل المشكلات بحيث يستطيع كل شخص المساهمة في حل المشكلات التي يواجهها في مجتمعه المحلي، وذلك من خلال نهج يُمكن أقرب الأشخاص من هذه المشكلة لإيجاد حلول مبتكرة ومؤثرة في المجتمع.



فيماتساعد تك ترايبز Tech Tribes الشباب والجماعات المهتمين بالقضايا المجتمعية والمنظمات غير الربحية على الاستجابة بشكل أفضل لقضايا المجتمع، وتحسين أساليبهم في وضع سياسات هادفة من أجل إحداث التغيير الاجتماعي.







